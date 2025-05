A- A+

Inauguração Desmantelo Azul estreia como novo espaço cultural de Olinda com show de Bella Kahun Abertura oficial da casa será nesta sexta (30), às 19h, com ingressos a R$ 20; programação musical também terá setlist do DJ Caio Lavor

O espaço cultural Desmantelo Azul inaugura sua programação musical nesta sexta-feira (30), às 19h, no número 147 da Rua do Bonfim, Sítio Histórico de Olinda, com apresentações do DJ Caio Lavor e da cantora e compositora Bella Kahun, natural de Garanhuns. Os ingressos custam R$20 e estão à venda na plataforma Shotgun.live e no local.



A proposta da casa é ser "uma incubadora artística de espírito livre, o espaço propõe a experiência de estar num quintal e pés descalços, com palco bilateral, bar e uma convivência mais intimista entre público e artistas".





Bella Kahun, natural de Garanhuns, apresenta o show Agrestina - repertório que passeia pelas músicas que fazem parte da sua trajetória.



“É uma honra fazer parte da abertura de um espaço como o Desmantelo Azul, que já nasce com alma. Apresentar

o show Agrestina nesse contexto é especial. É cantar minha terra e minhas vivências, em um lugar que valoriza a arte com verdade”, diz a artista.



Nascida e criada em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, Bella Kahun é cantora, compositora e multi-instrumentista. Começou a compor aos 10 anos e, aos 19, lançou seu primeiro álbum, intitulado Crua. Com influências que vão da MPB ao R&B, Bella vem se consolidando como uma das novas vozes da música pernambucana.



A artista já se apresentou em festivais como o Coquetel Molotov, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), a Fenearte e em unidades do SESC em Pernambuco e São Paulo.



A primeira ocupação artística da casa foi no dia 10 de maio passado, com uma oficina de argila de Tonfil, que fez pocket show junto ao músico Callu.

Sobre a casa

O Desmantelo Azul, que também se define como um laboratório das artes, foi idealizado pelos produtores culturais Yvonne Carvalho e João Innecco para abraçar linguagens e expressões artísticas emergentes em Pernambuco e no Brasil, especialmente no Nordeste do país.



“Abrir a casa para a produção artística era um sonho antigo, que se realizou com o apoio de amigos artistas como Tonfil, Callu e Miguel Pandeirada, que nos deram impulso para colocar a ideia em prática. Mais que uma casa cultural, é uma possibilidade de germinar arte em solo fértil. A abertura com Bella Kahun é simbólica com base no que desejamos: escutar e celebrar novas vozes do cenário artístico nordestino”, comenta Yvonne Carvalho.

João Innecco completa que “queremos que seja esse ponto de encontro do que pulsa em Pernambuco, da música à poesia, da performance às artes visuais, extrapolando para os cruzamentos artísticos. É um lugar para quem quer criar, experimentar, aprender e partilhar”.



SERVIÇO:

Abertura oficial do Desmantelo Azul com Bella Kahun – Show Agrestina

Quando: Sexta-feira (30), às 19h

Onde: Rua do Bonfim, 147, Carmo, Cidade Alta, Olinda - PE

Ingressos: a partir de R$20, à venda no Shotgun.live e na portaria

Informações: @desmanteloazul (Instagram)

