O ecoturismo vem ganhando força nos dias atuais. Um tipo de turismo que é visto como uma terapia em meio a natureza. A prática une a vontade de viajar e de se conectar com as belezas naturais. No entanto, além do bem-estar do ser humano, a preservação ambiental também tem sua importância, não é mesmo?

Alguns setores de turismo, junto aos governos locais, têm se empenhado em conscientizar as pessoas. Não só com a divulgação de avisos, mas também com o controle diário de visitantes. Desse modo, fica mais fácil estudar o impacto ambiental sofrido por cada área. Isto é, depois dos passeios em forma de trilha, rapel, arvorismo e outros tipos de aventura.

De acordo com o profissional Thalles Castro, de uma agência de viagem, “a natureza é o personagem principal de um ponto turístico. Por isso, ela deve ser reconhecida e bem tratada em primeiro lugar. Assim, cabe ao turista se planejar com antecedência. A fim de evitar o imprevisto de não conseguir ingressar numa área já restrita… por causa do número de pessoas”.

Além do mais, toda viagem exige um certo conhecimento sobre a área. Desse modo, as agências de viagem têm oferecido guias completos sobre os locais que cobrem. Sem deixar de lado os padrões e regras ambientais de cada lugar.

Antes de se aventurar, é preciso conhecer os destinos brasileiros de ecoturismo que têm controle diário de visitantes.

Bonito, Mato Grosso do Sul

Bonito, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, é uma região conhecida por sua beleza natural e atividades turísticas ao ar livre. Alguns dos maiores benefícios para convencer alguém a visitar Bonito incluem:

Beleza natural: Bonito é cercado por uma paisagem natural incrível, com florestas, rios, cachoeiras, grutas e cavernas. É um local perfeito para quem procura contato com a natureza.

Atividades ao ar livre: A região de Bonito oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre, como mergulho, flutuação, rapel, trilhas, entre outras.

Biodiversidade: A região de Bonito é conhecida por sua biodiversidade, incluindo uma grande variedade de plantas, animais e insetos, tornando-a um local ideal para quem procura uma experiência única com a natureza.

Gastronomia: A culinária de Bonito é rica e variada, oferecendo opções de pratos típicos da região, como carnes, peixes e frutos do mar.

Sustentabilidade: A região de Bonito é conhecida por sua preocupação com a sustentabilidade, oferecendo opções de turismo ecológico e comunidades locais envolvidas em práticas sustentáveis.

Em resumo, Bonito é uma região que oferece aos visitantes uma combinação única de beleza natural, atividades ao ar livre, biodiversidade, gastronomia e sustentabilidade. É um destino perfeito para quem procura uma viagem inesquecível em contato com a natureza.

Crédito: Nascente azul

Jalapão, Tocantins

O Jalapão, localizado no estado de Tocantins, no Brasil, é conhecido por sua beleza natural única e é uma das poucas áreas do mundo onde se pode encontrar dunas de areia, cachoeiras, rios cristalinos, paisagens rochosas, e vegetação típica da Caatinga. Alguns dos maiores benefícios de visitar o Jalapão incluem:

Aventura e Exploração: O Jalapão é uma área cheia de aventuras, onde os visitantes podem explorar sua natureza, fazer caminhadas, passeios de bicicleta, pesca, rapel, entre outras atividades.

Beleza Natural Única: A paisagem natural do Jalapão é surpreendente e inesquecível, com suas dunas de areia, cachoeiras cristalinas, rios, paisagens rochosas, e vegetação típica da Caatinga.

Cultura e História: O Jalapão é um local rico em história e cultura, com tradições e costumes dos habitantes locais que remontam há séculos.

Contato com a natureza: O Jalapão oferece aos visitantes a oportunidade de se conectar com a natureza e viver uma experiência única ao ar livre.

Fuga da rotina: O Jalapão é um local tranquilo e remoto, oferecendo aos visitantes a oportunidade de escapar da rotina do dia a dia e desfrutar de um ambiente natural e relaxante.

Em resumo, o Jalapão é uma região incrível e única, que oferece aos visitantes uma combinação única de aventura, beleza natural, cultura, contato com a natureza e fuga da rotina.

Fernando de Noronha, Pernambuco

Fernando de Noronha é uma ilha situada a cerca de 354 km ao largo da costa do estado de Pernambuco, no Brasil. É conhecida por sua beleza natural e biodiversidade marinha. Alguns dos maiores benefícios para convencer alguém a visitar Fernando de Noronha incluem:

Beleza natural: Fernando de Noronha é famosa por suas praias de águas cristalinas, com areias brancas e formações rochosas, e é um dos destinos mais procurados para mergulho e snorkel.

Biodiversidade marinha: A ilha de Fernando de Noronha é um dos lugares mais importantes do mundo para a preservação da vida marinha, incluindo tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões, e uma grande variedade de peixes.

Atividades ao ar livre: Fernando de Noronha oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre, como caminhadas, pesca, mergulho, entre outras.

Gastronomia: A ilha de Fernando de Noronha possui uma rica culinária, com opções de pratos típicos da região, como frutos do mar e peixes, além de opções de comida saudável e vegetariana.

Paz e tranquilidade: Fernando de Noronha é conhecida por sua tranquilidade e tranquilidade, sendo o local ideal para quem procura uma fuga da rotina e um ambiente calmo e relaxante.

Em resumo, Fernando de Noronha é uma ilha incrível, oferecendo aos visitantes uma combinação única de beleza natural, biodiversidade marinha, atividades ao ar livre, gastronomia e paz e tranquilidade. É um destino perfeito para quem procura uma viagem inesquecível.

Nobres, Mato Grosso

Nobres, localizada no estado de Mato Grosso, no Brasil, é uma região conhecida por sua beleza natural e riqueza turística. Alguns dos maiores benefícios para convencer alguém a visitar Nobres incluem:

Banhos termais: A região de Nobres é conhecida por suas águas termais, que possuem propriedades terapêuticas e são ideais para quem busca relaxamento e bem-estar.

Beleza Natural: Nobres é rodeada por uma paisagem natural incrível, com montanhas, florestas, rios, e cachoeiras. É um local perfeito para quem procura tranquilidade e contato com a natureza.

Atividades ao ar livre: A região de Nobres oferece uma ampla gama de atividades ao ar livre, como trilhas, pesca, rapel, voo de asa delta, entre outras.

Gastronomia: A gastronomia de Nobres é conhecida por sua variedade e sabor, com opções de pratos típicos da região, como peixes, carnes, e frutos do mar.

Cultura e História: A região de Nobres é rica em cultura e história, com diversos pontos turísticos que retratam a tradição e o patrimônio cultural da região.

Em resumo, Nobres é uma região que oferece uma combinação única de beleza natural, atividades ao ar livre, gastronomia, cultura e história, tornando-a um destino perfeito para quem procura uma viagem inesquecível.

