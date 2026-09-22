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Destroços de helicóptero com cantor Rick são achados em Santa Catarina; não há sobreviventes

Aeronave estava desaparecida na Serra de Santa Catarina desde a tarde da segunda-feira (21)

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Destroços de helicóptero com cantor Rick são achados em Santa Catarina, sem sobreviventesDestroços de helicóptero com cantor Rick são achados em Santa Catarina, sem sobreviventes - Foto: @ricksollo1/Instagram

O helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, foi encontrado nesta terça-feira (22). Cinco corpos foram localizados, e, segundo o Corpo de Bombeiros, não há sobreviventes. As informações são do g1.

A aeronave estava desaparecida na Serra de Santa Catarina desde a tarde da segunda-feira (21). Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto da aeronave. A identidade do quinto corpo ainda não foi revelada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A aeronave decolou de Porto Belo, no Litoral Norte, durante a manhã. O destino era São Joaquim, na Serra, mas o helicóptero não chegou ao local previsto. A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, nasceu em Porto Nacional (TO), em 5 de dezembro de 1966. Ele se mudou com a família para Brasília aos seis anos. Aos nove, começou a cantar em bares ao lado de uma das irmãs, e chegou a ter problemas com o Juizado de Menores por sua pouca idade.

A dupla Rick e Renner foi formada nos anos 1980, em Brasília, e começou a fazer sucesso na década de 1990. Entre os principais sucessos da dupla estão "Ela é demais" (do refrão "uma deusa, uma louca, uma feiticeira") e "Nos bares da cidade".

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