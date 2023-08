A- A+

SAÚDE Desvio de septo e retirada de carne esponjosa: entenda as cirurgias feitas por Giovanna Ewbank Ambos os procedimentos, realizados nas cavidades nasais e áreas adjacentes, garantem que o paciente retome o controle do ar e consiga respirar melhor

Nesta quarta-feira a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou com seus seguidores um vídeo explicando o motivo para ter postado uma foto dentro de um hospital. Ela passou por dois procedimentos, um deles sendo cirurgia para o desvio de septo e a retirada de carne esponjosa.

— Eu já sabia que precisava fazer essa cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que eu fiz a retirada da carne esponjosa pela primeira vez. Demorei muito para fazer pois o pós-operatório é horrível — relata Giovanna no vídeo.

O que é a cirurgia de desvio de septo?

O desvio de septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta, no entanto, se torna um quando interfere na respiração. Chamada de septoplastia, a cirurgia de desvio de septo é considerada invasiva, pois é necessário que o paciente seja internado e receba anestesia geral.





Giovanna Ewbank explica aos seguidores sobre cirurgias — Foto: Reprodução/Instagram

Antes do procedimento são realizados exames de sangue, cardíacos e avaliação por anestesista. Entretanto, o período de internação é curto, não ultrapassando 24 horas. Geralmente, o paciente passa a noite após a cirurgia no hospital para observação, mas dependendo do quadro clínico, pode ser liberado no mesmo dia.





Especialistas explicam que o pós-operatório chega a ser mais importante do que a cirurgia em si, pois o sucesso do procedimento depende do repouso bem feito e respeitado, além dos dois próximos meses de cicatrização. Como a região do nariz é extremamente sensível, nele pode ocorrer sangramentos com muita facilidade. O repouso é importante nas primeiras semanas com o intuito de não acontecerem hemorragias.

Como funciona a retirada de carne esponjosa?

Carne esponjosa é o nome popular da Adenoide, um tecido linfoide que fica na parte de trás da cavidade nasal, acima das amígdalas. Ela pode crescer além do tamanho normal e impedir a passagem de ar pelo nariz, o que pode gerar complicações na respiração. Além disso, repetidos quadros de infecção nesse tecido podem causar distúrbios como a apneia do sono, rinite e sinusite.

Assim como a cirurgia para retirar o desvio de septo, a de retirada da carne esponjosa exige que o paciente internado e receba anestesia geral para a realização do procedimento. Exames como exames de sangue, cardíacos e avaliação por anestesista também são requeridos.

A duração da operação, que é feita pela boca, é de 30 minutos. Geralmente se não houveram complicações nas horas seguintes, o paciente pode receber alta no mesmo dia. No pós-operatório é recomendado a realização de um período de repouso.

