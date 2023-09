Detetive Hercule Poirot retorna às telas de cinema, contrariado, para trama fantasmagórica; confira

A- A+

Após o sucesso de "Assassinato no Expresso do Oriente" e uma escalação de elenco certamente polêmica para a "Morte no Nilo", Kenneth Branagh está à frente da adaptção de mais uma das obras de Agatha Christie. "A Noite das Bruxas", um dos mistérios menos conhecidos do fim da carreira da best-seller, acompanha o detetive mais querido da literatura mundial (ou, pelo menos, o belga), Hercule Poirot, desta vez em um palazzo assombrado na Itália. Distribuido pela Walt Disney Studios, o longa estreia nesta quinta-feira (14) em todos os cinemas do país.

Em "A Noite das Bruxas", Branagh permanece equilibrando protagonismo e direção, enquanto o roteirista Michael Green usufrui do sucesso mais contido da obra para retorcer o enrendo original e transformá-lo, fundamentalmente, em uma nova trama. Repleto de ápices dramáticos intercalados com ressalvas ácidas e sarcásticas, o longa recebe ritmo uniforme e acompanha a retórica do gênero 'whodunit', revelando a resposta para o mistério através de rastros deixados no decorrer do filme.

Dando continuidade à narrativa estruturada nos eventos de "Morte no Nilo", o ponto de partida do filme é um Poirot aposentado, sob a proteção de Vitale Porfoglio (Riccardo Scamarcio), um segurança particular encarregado de impedir a abordagem de possíveis clientes no seu dia a dia. Diante desse cenário de isolamento e quietude, e apesar da irremediável insistência do detetive em não ter amigos, o próprio recebe uma visita inesperada de Ariadne Oliver (Tina Fey), seguida por uma proposta um tanto quanto incomum nas obras da "rainha do crime".

Oliver, uma escritora cujo reconhecimento provêm das investigações de Poirot, estende ao detetive um convite para uma sessão de clarividência em uma festa de Halloween organizada por Rowena Drake (Kelly Reilly), uma ex-cantora de ópera que se mudou para um prédio supostamente assombrado por órfãos que clamam por vingança, após a morte de sua filha Alicia (Rowan Robinson). Embora relutante e devidamente cético, como de costume, Poirot aceita o convite sob a impressão de que deveria desmascarar a médium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh).

Quando chega ao palazzo, Hercule Poirot é recebido com todos os tipos de superstições, premissas e crenças que rejeita com afinco. Entretanto, uma reviravolta violenta interrompe seu triunfo investigativo e ameaça a precisão de seu método científico. Um assassinato de natureza sobrenatural leva o detetive a trancar os sobreviventes restantes dentro do prédio, a fim de desvendar os fenômenos macabros inexplicáveis ao seu redor.

Agatha Christie

Nascida em 1890, em Torquay, no Reino Unido, Christie escreveu mais de 60 romances, dezenas de peças e diversos contos, criando personagens emblemáticos como Hercule Poirot e Miss Marple. Seu estilo cativante e suas tramas intricadas conquistaram milhões de leitores ao redor do mundo, tornando-a uma das autoras mais renomadas de todos os tempos. Além de ser uma escritora prolífica, Agatha Christie também desempenhou um papel importante na popularização do gênero de mistério, influenciando a forma como histórias de detetive são contadas até hoje.

