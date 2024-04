A- A+

RELACIONAMENTO Gastos inexplicáveis, mentiras óbvias: detetive aponta os sinais de que você pode estar sendo traído O investigador particular Tom Martin comenta sobre as pistas para detectar a infidelidade em um casal

A infidelidade é um tema que intriga a humanidade há séculos e continua sendo um aspecto complexo das relações humanas. Do doloroso impacto emocional aos complicados motivos desse comportamento, a traição levanta uma série de questões e reflexões sobre a natureza do amor, da confiança e da comunicação nos relacionamentos.

As razões por trás dessa atitude são variadas e multifacetadas, podendo variar desde problemas de comunicação e falta de conexão emocional no relacionamento até fatores individuais como busca por excitação, falta de satisfação sexual ou necessidade de se sentir valorizado e desejado. Além disso, circunstâncias externas, como estresse, insatisfação no trabalho ou pressão social, também podem contribuir para que uma pessoa seja infiel.

Diante desse problema, o investigador particular americano Thomas G. Martin, com mais de 40 anos de experiência na área, compartilha sinais importantes que não podem ser desconsiderados, fornecendo um guia para quem enfrenta incertezas em seu relacionamento.

Indícios de que você está sendo traído

Em seu livro “Seeing Life Through Private Eyes” (Vendo a Vida por Olhos Privados, traduzido do inglês), Tom Martin revela as 20 pistas mais reveladoras para detectar a infidelidade em um casal. Porém, ele ressalta que a presença de uma ou duas características não indica necessariamente infidelidade, mas que o acúmulo de quatro ou mais sinais deve ser motivo de preocupação.

Alguns dos aspectos apontados pelo detetive incluem mudanças repentinas de hábitos, saídas antecipadas e chegadas tardias a casa, múltiplas viagens de negócios sem justificação clara, ocultação de contas ou perfis secretos nas redes sociais.





Entre os indícios mais comuns e óbvios, segundo ele, estão aqueles como passar mais horas no trabalho, menos sexo e atitude defensiva constante. Um novo compromisso com a academia ou a compra de roupas novas também podem ser indicativos de que o parceiro está trabalhando para melhorar a aparência e agradar, possivelmente, outra pessoa.

Outros indicativos que devem chamar a atenção são:

Ausências em feriados ou eventos familiares

Gastos inexplicáveis

Tratamento especial extra

Cheiro de outra pessoa ou o típico batom na gola

Compra de presentes misteriosos

Itens inexplicáveis, como preservativos no carro

Chamadas perdidas de um número desconhecido

Mensagens de texto codificadas ou secretas

Mentiras óbvias

Irritabilidade diante de visitas inesperadas

No entanto, um dos sinais mais importantes e que não deve ser ignorado é a intuição, de acordo com Martin, já que as pessoas normalmente sempre sabem quando uma pessoa importante não está sendo 100% verdadeira. Mesmo que um parceiro não apresente nenhum dos sinais típicos, os sentimentos do seu cônjuge podem estar captando alguma coisa.

Apesar da tentação de recorrer a investigadores particulares, Tom Martin ressalta que ele é contra tomar decisões precipitadas quando alguém é confrontado com suspeitas de infidelidade. Segundo o especialista, a tecnologia também pode ser usada pelo indivíduo como ferramenta para verificar a veracidade desses sinais antes da contratação de um profissional, mas é necessário ter cautela e abrir o diálogo com si próprio antes de tomar medidas drásticas.

Tom Martin aconselha seus clientes a não entrar em pânico diante de dos sinais de infidelidade, e sim abordar a situação com calma e racionalidade. O especialista recomenda que, mesmo diante dessa situação, as linhas de comunicação permaneçam abertas para que os casais trabalhem em conjunto para resolver os problemas, fortalecer os vínculos e criar uma base sólida para um futuro juntos mais feliz.

Veja também

RIO DE JANEIRO Agressor de Victor Meyniel, é condenado por lesão corporal, injúria homofóbica e falsa identidade