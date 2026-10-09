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DIA DAS CRIANÇAS Detonautas lança segundo volume de álbum infantil nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças "Detonautas Para Bebês Vol 2" chega nas plataformas digitais pela gravadora Deck

O Detonautas adapta novamente o repertório e cria versões instrumentais infantis em "Detonautas Para Bebês Vol 2", que chega às plataformas digitais nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças. O projeto é o segundo volume da série feita para proporcionar o sono dos pequenos - quiçá dos pais também.

Lançado em 2014, "Detonautas para Bebês (Viva o Rock)" surgiu a partir do nascimento de Marina, filha do guitarrista Renato Rocha. As canções que integraram o primeiro álbum passaram por um "rigoroso" teste. O músico levava a recém-nascida ao estúdio caseiro e caso ela dormisse os arranjos estavam aprovados.

Com o lançamento pela gravadora Deck, "Detonautas Para Bebês Vol 2" é inspirado pela chegada das afilhadas de Renato e do sobrinho que nasce no fim de 2026. O novo disco compila sucessos da banda, como "Lógica" e "O Retorno de Saturno", do álbum de 2008, e canções do recente "Rádio Love Nacional", incluindo a faixa-título e "Fim da Encruzilhada".

Renato assina produção, gravação, mixagem e masterização, realizadas no inverno de 2026.

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