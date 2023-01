A- A+

bbb 23 Deu match! Primeira festa do BBB 23 tem troca de beijos entre três casais Os brothers não perderam tempo e já formaram par logo no primeiro agito dentro da casa

A primeira festa do Big Brother Brasil 23 aconteceu e os brothers mostraram que não dormem em serviço! Rolou show de Anitta, conversas sobre o jogo e muitos beijos: três casais deram match na madrugada desta quinta-feira (19). Confira:

Key Alves e Gustavo

Um casal que o público já estava esperando acontecer era eles: Key Alves e Gustavo, que entraram como dupla no programa. A jogadora de vôlei disse que o participante tem muito potencial, mas que precisava policiar suas falas. Minutos depois, após carinhos e olhares, os dois protagonizaram o primeiro beijo da edição.

Bruna Griphao e Gabriel

Durante o show de Anitta, Gabriel tentou dar um beijo em Bruna, que dispensou o brother. Logo no começo da festa, inclusive, a atriz disse que não pretendia beijar o modelo, mas anegativa não durou muito tempo: eles se beijaram na pista de dança. Depois, os dois conversaram e prometeram que a ficada não irá interferir no jogo.

Fred Nicácio e Gabriel Santana

Fred Nicácio e Gabriel Santana formaram o terceiro casal da noite. A ficada aconteceu longe dos brothers após uma conversa entre os dois. "Qual o nome do seu esposo? Fábio? Quero conhecer ele", disse o ator, lembrando que Nicácio tem um relacionamento aberto com o marido. "Com certeza o Fábio já deve gostar muito de você", respondeu o médico.

Mas também rolou um fora...

Após o beijo com Fred Nicácio, Gabriel Santana foi atrás de Paula para tentar beijá-la. Apesar do interesse no ator, ela resistiu à tentação e disse estar focada no jogo. "Segura a onda, Gab", disse.

