Streaming Devil May Cry: série de animação estreia na Netflix; veja o trailer Adaptação da franquia de jogos conta com Adi Shankar, que assina produção e roteiro de 'Castlevania'

A nova adaptação animada de Devil May Cry ganhou formato de série, lançada nesta quinta-feira (3), na estreou na Netflix, com opção de idioma original e outras línguas, incluindo dublagem e legendas em português.

Devil May Cry conta com produção de Adi Shankar (Castlevania), animação do Studio Mir. e roteiro de Alex Larsen (Yasuke) em parceria com o próprio Shankar.



A série foi anunciada em 2018, mas apenas agora chega ao público nesta estreia que conta com oito episódios de animação. A ideia é que, assim como em "Castlevania", "Devil May Cry" seja dividido em vários arcos.

No enredo, Dante, um caçador de demônios é contratado para lidar com problemas envolvendo as criaturas. No entanto, com forças sinistras permeando o portal entre o mundo dos humanos e dos demônios, mal sabe Dante que seu próprio destino e o de ambos os mundos pode estar em suas mãos.

A trilha sonora conta com nomes do rock, incluindo bandas como Limp Bizkit, Papa Roach, Green Day, Rage Against the Machine, entre outras.



“Afterlife”, canção inédita da banda Evanescence foi produzida para a animação. Além disso, duas músicas-tema do jogo Devil May Cry 5 também fazem parte da trilha.

A dublagem da animação é assinada pela Media Access Company, com direção de Sérgio Cantú e tradução de Guilherme Menezes.



O elenco inclui João Cappelli (Tyson de Beyblade, Rin Okumura em Blue Exorcist) como Dante, Ronaldo Júlio (Knuckles nos filmes do Sonic) como Coelho Branco e Fernanda Crispim (Makima em Chainsaw Man) como Mary/Lady.

Curiosidades

Originalmente pensado para ser mais um capítulo da franquia Resident Evil, a produção se tornou um título independente.



O último lançamento na linha principal foi Devil May Cry 5, que chegou ao mercado em março de 2019, inicialmente para PS4, PC e Xbox One.

Segundo informações do Portal JBox, o plot original se inspira no clássico A Divina Comédia e gira em torno de Dante, um exterminador de demônios que deseja fazer vingança pela morte de sua mãe.



O jogador controla o personagem enfrentando uma série de missões, usando itens com estratégia para atingir o melhor nível.

Em 2007, virou animê pelo estúdio Madhouse. Com 12 episódios, a série foi dirigida por Shin Itagaki, o mesmo da nova versão de Berserk. No Brasil, teve distribuição pela Sato Company, chegando a diversas plataformas de streaming.

Em 2025, uma nova série animada, produzida por Adi Shankar (Castlevania) foi lançada na Netflix.

