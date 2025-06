A- A+

Devin Harjes, ator de "Gotham" e "Demolidor", morre aos 41 anos Morte do artista ocorreu na última terça-feira (17), mas só foi confirmada no domingo (1º)

Morreu, aos 41 anos, o ator estadunidense Devin Harjes, conhecido por séries como “Gotham” e “Demolidor”. A morte ocorreu na última terça-feira (17), em Nova York, mas só foi confirmada neste domingo (1º).

O obituário do artista, publicado em seu site oficial, não informa a causa da morte. Embora ele tenha recebido o diagnóstico de câncer em fevereiro, a família nega que tenha relação com a doença.

Nascido em Lubbock, no Texas, Devin Harjes teve uma infância ligada ao campo, aos animais e aos rodeios. Iniciou sua carreira artística no teatro, o que o levou a Nova York, onde atuou em diversas produções off-Broadway e filmes estudantis.



Devin estreou na TV na série "Boardwalk Empire”, onde interpretou o lendário boxeador Jack Dempsey. Ele também participou de produções como “Orange is The New Black” e “Elementary”. Seu último trabalho foi em “Manifest”.

Em vez de flores, o site oficial do ator pede que os fãs enviem doações para a TKC Blessings, uma organização sem fins lucrativos. “Toda a renda será destinada a bolsas de estudo para crianças que buscam as artes - a verdadeira paixão de Devin”, diz o comunicado.

