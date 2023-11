A- A+

Celebridades "Devo, não nego, pago quando puder": Entenda o que Belo, Luiza Brunet e Kanye West têm em comum Famosos "inimigos do Serasa" impressionam por dívidas exorbitantes no cartão de crédito e outras cobranças

Com R$ 646 mil em dívidas no cartão de crédito, Luiza Brunet precisou recorrer a um acordo com o Banco Bradesco. Segundo seu advogado, a atriz conseguiu um bom desconto com a negociação. Entretanto, ela não é a única famosa a ser lembrada por gastos excessivos ou dívidas exorbitantes.

Por muito tempo, o cantor Belo foi alvo de memes na internet pela dívida de R$ 7 milhões, que teria sido quitada em julho deste ano. Além desta, consta no nome do artista uma dívida de IPTU de quase R$ 105 mil com a Prefeitura do Rio e, apesar do cantor alegar não ser mais o proprietário do imóvel, a cobrança ainda é associada ao nome dele.

O processo foi suspenso devido ao parcelamento da dívida junto ao munícipio.

Quem também seria alvo de cobranças é o senador Flávio Bolsonaro (PL). Alexandre Santini, ex-sócio do senador, expôs uma suposta dívida do parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão. Segundo Santini, o valor é referente à venda de uma loja de chocolates na Barra da Tijuca, no Rio.



Além das declarações polêmicas, o rapper americano Kanye West também ficou famoso por sua enorme dívida avaliada em US$ 53 milhões, aproximadamente R$ 260 milhões. West atribuiu os gastos excessivos ao investimento na 'Pastelle' sua própria marca de roupas.

Ainda nos Estados Unidos, Nicholas Cage também seria um alvo fácil para o Serasa. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por 'Despedida em Las Vegas' (1995), Cage admitiu ter aceitado papéis péssimos para pagar US$ 6 milhões em dívidas de hipoteca.

