''Devoradores de Estrelas'' ganha primeiro trailer protagonizado por Ryan Gosling e Sandra Hüller

''Devoradores de Estrelas'' é o novo filme protagonizado pelos atores indicados ao Oscar Ryan Gosling (''La La Land: Cantando Estações'') e Sandra Hüller (''Anatomia de uma Queda''), com previsão de estreia em março de 2026. Nesta segunda-feira (30), o longa-metragem ganhou o primeiro trailer e mostrou o astro de Hollywood numa aventura espacial.

''Devoradores de Estrelas'' acompanha o professor de ciências Ryland Grace (Gosling) quando o protagonista acorda em uma espaçonave a anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança, mas com a missão de salvar a humanidade ao identificar uma substância misteriosa que está fazendo o Sol morrer. Desafiando a lógica com as suas ideias nada convencionais e o seu conhecimento científico, ele vai tentar impedir a extinção da Terra ao lado de uma amizade inesperada.

Baseado no livro ''Project Hail Mary'' (2021) de Andy Weir, autor de ''Perdido em Marte'' (2011), best-seller do New York Times, ''Devoradores de Estrelas'' será dirigido por Phil Lord e Christopher Miller (''Anjos da Lei''), criadores e vencedores do Oscar pela franquia ''Aranhaverso'', e o roteiro é assinado por Drew Goddard ("Perdido em Marte''). Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub completam o elenco.



Confira o trailer:

