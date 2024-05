A- A+

Música Devotos, Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, lança novo álbum ao vivo 'Sessões Selo Sesc #12: Devotos' capturou a essência da banda de punk rock do Alto José do Pinho

Após ser recentemente reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife, em razão dos seus 36 anos de carreira, a banda pernambucana Devotos, liderada por Cannibal (voz e baixo), Neilton Carvalho (guitarra) e Celo Brown (bateria), contará com o lançamento nas plataformas digitais, no próximo dia 25 de maio, do álbum ao vivo "Sessões Selo Sesc #12: Devotos", produzido pelo selo Sesc.



O lançamento também marca o retorno da série ao Selo Sesc, cujos álbuns ao vivo perpassam a programação musical da instituição no Estado de São Paulo. Ícone do punk rock e do hardcore brasileiro, estabelecida em 1988 no bairro Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife, Devotos teve o registro de 22 faixas captadas durante uma apresentação do trio, ocorrida em 10 de setembro de 2022, no festival "1, 2, 3, 4 -- O Punk Segue Muito Vivo", no Sesc Avenida Paulista.

O evento foi uma celebração ao movimento punk, com diferentes gerações de bandas compartilhando os palcos. Foram dois shows por noite, em sequência, no mesmo espaço. Entre os destaques da programação estiveram "As Mercenárias", "Devotos", "Black Pantera" e "Flicts".

'Sessões Selo Sesc #12: Devotos'

O álbum "Sessões Selo Sesc #12: Devotos", traz a dimensão do que foi aquela noite: do berro de Cannibal no início vociferando "Enquanto pessoas passam fome (Mais armas? não!)" até os versos "Me condenaram porque cantei para umbanda / Me condenaram porque minha fé vem de Luanda na Quizumba / Me condenaram porque eu sorri / Me condenaram porque eu chorei / Me condenaram porque minha pele ofusca vocês" da faixa "Nossa História" no final. O que se ouve entre as duas pontas da gravação é aquilo que todo fã da Devotos conhece, acrescido de muita emoção, identidade, resistência e justiça social.

"Esse é o primeiro lançamento da gente depois do título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Recife. Esse reconhecimento para nós é uma representação da cultura periférica. As bandas da periferia, dos subúrbios e das favelas. A Devotos é uma referência muito grande aqui dentro do Recife e em outros lugares. Esse título é muito mais do que música. É sobre a arte que transforma. Que é justamente essa transformação que a gente conseguiu dentro da comunidade, de trazer uma autoestima para ela. É um título social muito forte e muito grande", comenta Cannibal, vocalista e baixista da banda Devotos.

O disco é a segunda compilação ao vivo do grupo. A primeira foi “Devotos: 20 Anos”, um registro comemorativo de duas décadas. A banda já lançou oito álbuns de estúdio: "Agora tá Valendo" (1997), "Devotos" (2000), "Hora da Batalha" (2003), "Sobras da Batalha EP" (2004), "Flores Com Espinhos Para o Rei" (2006), "Póstumos" (2012), “O Fim Que Nunca Acaba” (2018) e "Punk Reggae" (2022).

Confira a faixas do Sessões Selo Sesc #12: Devotos



01- Mais Armas Não

02- Nós Faremos Que Você Não Esqueça

03- O Herói

04- Caso De Amor E Ódio

05- Nosso Ninho

06- Vida De Ferreiro

07- A Vida Que Você Me Deu

08- Asa Preta - Luz Da Salvação

09- Monólogo Ao Pé Do Ouvido - Banditismo Por Uma Questão De Classe

10- De Andada

11- Alien

12- Fé Demais

13- Dia Morto

14- Mas Eu Insisto

15- Luta Pacifista

16- Eu Tenho Pressa

17- Tem De Tudo

18- Eu O Declaro Meu Inimigo

19- Nossa História

20- Roda Punk

21- Futuro Inseguro

22- C.O.S.

FICHA TÉCNICA

Devotos é formado por Cannibal (baixo e vocal), Neilton (guitarra) e Cello Brown (bateria)

Som: Mathias Severien Canuto

Palco: Ricardo Bolognini Ferreira Machado (Bolo)

Luz: Giulia Valentin de Maria (Giu)

Roadie: Antônio Márcio de Almeida Mesquita (Blau)

Produção: Rosielle Machado e Raul Lorenzeti

Capa e produção gráfica: Alexandre Amaral

Imagens: Renan Abreu e Bárbara Carneiro

Assessoria de Imprensa: Lalis Meireles

Gravado em 10 de setembro de 2022 no Sesc Avenida Paulista por Eduardo Garcia Perucci (Audiomobile)

Mixado e Masterizado por Renato Coppoli

Sobre o Projeto

O projeto Sessões Selo Sesc traz uma série de álbuns digitais que tem o intuito de disponibilizar registros sonoros de shows nas unidades do Sesc São Paulo. Com um cuidado especial na captação, mixagem e masterização, os álbuns reaproximam o público da experiência vivida e podem ser acessados a qualquer momento na playlist do youtube do Selo Sesc.



No catálogo shows de Carne Doce, Metá Metá, João Donato + Projeto Coisa Fina, Rashid, Bixiga 70, Rakta + Deafkids, Siba e a Fuloresta, Orquestra Mundana Refugi, Toada Improvisada, Orquestra Sinfônica de Santo André + Hamilton de Holanda e And You Will Know Us By The Trail of Dead.

Sobre o Selo Sesc

Desde 2004 o Selo Sesc traz a público obras que revelam a diversidade e a amplitude da produção artística brasileira, tanto em obras contemporâneas quanto naquelas que repercutem a memória cultural, estabelecendo diálogos entre a inovação e o histórico.



Em catálogo, constam álbuns em formatos físico e digital que vão de registros folclóricos às realizações atuais da música de concerto, passando pelas vertentes da música popular e projetos especiais. Entre as obras audiovisuais em DVD, destacam-se a convergência de linguagens e a abordagem de diferentes aspectos da música, da literatura, da dança e das artes visuais. Os títulos estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, Sesc Digital e Lojas Sesc. Saiba mais neste link.

