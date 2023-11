A- A+

lançamento Devotos versa sobre a luta de classes no novo single "Mas será o Benedito?"; ouça Canção entrou no ar nas plataformas de streaming neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

A banda de punk-rock-hardcore mais famosa do Alto José do Pinho e de Pernambuco acaba de lançar novo single. Foi este 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que a banda Devotos escolheu para disponibilizar nas plataformas de streaming a nova canção “Mas será o Benedito?”, em que a luta de classes e a insurreição contra as injustiças sociais são a tônica.

A partir da mescla entre elementos do punk-rock-hardcore e da sonoridade afro-brasileira, a música une as guitarras distorcidas e os tambores de terreiro e fala, na figura de Benedito, da vida de um povo preto que não aguenta as injustiças e se une para reivindicar uma mudança de paradigma na sociedade.

“O povo preto não quer apenas sobreviver, quer melhores condições de vida e isso lhe foi negado ao longo de toda a história. Esse é o sentido de minha luta ser sua luta, porque mesmo de forma diferente sofremos juntos e nos identificamos com elas”, afirma Cannibal, autor da letra, com música dele e dos companheiros de Devotos Neilton e Celo Brown.



O lançamento de “Mas será o Benedito?” no Dia da Consciência Negra reforça o posicionamento da banda de trazer para o centro da discussão as dores vivenciadas pelo povo preto periférico, mas também a sua potência como motor de transformação da realidade.



“E esse sentimento de não-conformismo retratado na letra é inspirado pelo enfrentamento às opressões. Benedito, ao longo da história, ocupava fazendas de senhores escravagistas, tacava fogo em tudo e libertava os sonhos de seu povo. Hoje os Beneditos são vários e estão em vários setores da sociedade incendiando, estimulando a mente dos que lutam por igualdade social”, completa Cannibal.



Mas Será o Benedito?

Te digo o que fazer para acabar

Cada dia sofre eu sofre você

Sua luta minha luta, vamos lá

É nós por nós

Vamos ocupar vamos vencer

Nós ficamos assustados

Mas não temos medo de você

Fogo, fogo, kaô cabecile

Fogo, fogo, vamos vencer

Nós ficamos assustados

Mas não temos medo de você

Fogo, fogo, kaô cabecile

Fogo, fogo, vamos vencer

Lá de longe ecos o instupido fumaça, grito, liberta ou morte.

Casa grade já sabe o destino, será o Benedito?

Liberta ou morte.

Tem sangue nos olhos do preto, o açoite não cala na morte.

Taca-fogo no seu preconceito, liberta ou morte, Liberta ou morte.

Tem sangue nos olhos do preto, o açoite não cala na morte.

Taca-fogo no seu preconceito, liberta ou morte, Liberta ou morte.

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

Mas será o Benedito

FICHA TÉCNICA

Mas Será o Benedito?

Letra: Cannibal

Música: Cannibal, Celo e Neilton

Gravado e mixado por: Neilton Carvalho no estúdio Altovolts, em Recife - PE

Masterizado por: David Menezes, no estúdio São Paulo SP

Arte: Neilton Carvalho







