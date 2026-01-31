A- A+

Luto Dextrocardia: entenda condição rara no coração com a qual Catherine O'Hara vivia antes de morrer Atriz de 'Esqueceram de mim' tinha um tipo de situs inversus, um espelho dos órgãos internos, mas causa oficial da morte ainda não foi divulgada

A atriz Catherine O’Hara, conhecida mundialmente por papéis em "Schitt’s Creek", "Esqueceram de mim" e "Beetlejuice", morreu aos 71 anos nessa sexta-feira (30), em Los Angeles, após ser levada às pressas ao hospital devido a uma breve doença, segundo representantes da artista.

Nos últimos anos, a comediante falava abertamente sobre sua condição rara de saúde chamada dextrocardia , combinada com situs inversus — um quadro congênito em que o coração e outros órgãos internos estão invertidos, em “espelho” em relação à posição habitual, e que atinge uma a cada 10 mil pessoas.

A atriz mesmo brincava sobre a descoberta, feita durante um exame de rotina décadas atrás, e levava o diagnóstico com humor.

Como ela contou em uma entrevista de 2021, a descoberta da anatomia peculiar se deu enquanto acompanhava o marido, Bo Welch, a uma consulta médica de rotina, e tornou-se uma lenda familiar. "Sou uma aberração!", brincou ela durante a entrevista.

Embora a presença dessa condição tenha atraído atenção após sua morte, não há confirmação de que ela esteja relacionada à causa do falecimento.

Na manhã de sexta, antes de ser internada, os paramédicos foram chamados à casa da atriz e relataram dificuldade para respirar, mas detalhes oficiais sobre a causa da morte ainda não foram divulgados pelas autoridades ou pela família.

A notícia da morte de O’Hara renovou o interesse pela condição rara, que geralmente é assintomática e muitas vezes só é descoberta por acaso em exames médicos.

