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SINGLE Deya transforma história de superação em música com o single "Sinais Vitais" Canção inspirada na recuperação de uma amiga após uma cirurgia chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (17) e marca a primeira colaboração da cantora com Aguida

Uma experiência limite vivida por uma amiga serviu de ponto de partida para o novo lançamento de Deya.

Disponível nas plataformas digitais desde a última sexta (17), "Sinais Vitais" nasceu de um relato sobre o despertar após uma anestesia e converte a memória de uma recuperação hospitalar em uma canção de celebração à existência.

A faixa também conta com videoclipe, lançado no YouTube.

O single integra a construção do universo criativo que a artista vem desenvolvendo na fase intitulada "Reset", sucedendo os lançamentos de "Água de Coco" e "Chica". A faixa antecipa o clima do primeiro álbum de Deya.

A origem da composição remonta a um encontro entre a cantora e outros compositores, entre eles, Gavi, amiga de Deya que havia se recuperado recentemente de um grave problema de saúde.

Durante a conversa, a artista pediu que ela descrevesse as sensações experimentadas ao recobrar a consciência depois da anestesia. O depoimento inspirou a criação da música.

"Minha amiga quase passou dessa para uma melhor, mas, graças a Deus, resolveu ficar por aqui. Ela acordou no hospital mais viva do que nunca, e a gente resolveu fazer uma música sobre isso. 'Sinais Vitais' nasceu dessa vontade de celebrar a vida, de lembrar como é bom sentir o coração bater e estar inteiro de corpo e alma", afirma Deya.

Em vez de explorar o aspecto traumático da experiência, a composição privilegia a sensação de plenitude e a redescoberta do prazer de existir.

"'Sinais Vitais' fala sobre a doce sensação de se sentir inteiro. Acho que muita gente está no modo automático e esquece de viver. Essa música é um convite para voltar a sentir, mas sem peso. É sobre celebrar a vida por inteiro", diz a cantora.

A letra utiliza imagens ligadas às reações do próprio corpo para reforçar a mensagem de presença, liberdade e autonomia, reunindo referências ao coração acelerado, aos arrepios e ao desejo de sentir intensamente cada momento.

A faixa também apresenta o primeiro encontro de Deya com Aguida. Além de dividir os vocais, o cantor participou da criação da obra ao lado da artista e de outros parceiros.

"O Aguida foi um dos principais compositores dessa música e acho que justamente por isso fez todo sentido chamá-lo para cantar comigo. A conexão já existia desde o nascimento da canção", comenta.

A produção musical ficou novamente a cargo de Paul Ralphes, responsável por acompanhar Deya em sua atual etapa artística e por consolidar a sonoridade que vem caracterizando seus lançamentos mais recentes.



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