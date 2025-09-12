A- A+

Di Ferrero costura passado e presente em primeiro grande show do dia no The Town Frontman do Nx-Zero navegou pelo pop e o rock em apresentação que pincelou lançamentos solo

Pontualmente às 14h40, Di Ferrero brotou no palco The One para retomar as atividades do festival The Town nesta sexta-feira, 12. Para abrir os trabalhos, ainda diante de uma plateia que se aproximava, ele lançou mão da música “Universo Paralelo”, recém lançada no EP 7. Ainda na chegada ao festival, Di mostrou que está afeito às novidades: a canção inicial ganhou contornos pop, com metais marcados.

Não demorou, porém, que as guitarras ganhassem protagonismo. O aparecimento da vocação mais roqueira logo apareceu em “Só rezo”, lançada pela banda Nx-Zero, da qual Di é vocalista, há quase 15 anos.

Também do repertório da banda de rock, “Razões e Emoções” foi praticamente tocada como o original — lançado há quase 20 anos. A faixa de tom confessional ajudou a dar contorno do movimento emo no Brasil, nos primeiros anos do século. E de acordo com o entusiasmo da plateia ao cantá-la segue com o título de hit entre os jovens na casa dos 30 e 40 anos que acompanhavam a apresentação.

Numa costura entre o passado e o presente, Di apresentou ainda a pop rock “Além do Fim”, recém lançada e, com o nada sútil refrão: “ontem eu tava bem, hoje eu tô fodido”, que fez questão de ensinar a plateia a cantar. O público, entrando na onda, reagiu aos risos.

