"Dia D", de Steven Spielberg, ganha pré-estreia nesta quarta-feira (10) e promete abduzir o público

A- A+

As salas de cinema brasileiras vão colecionar queixos caídos com o novo filme do renomado diretor de ficção científica Steven Spielberg, “Dia D”, que terá pré-estreia nos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (10).



Quem nunca desenhou, quando criança, um alienígena cabeçudo com dedos enormes? Ou olhou para o céu se perguntando se há vida fora da Terra? O diretor que atravessa gerações e imaginários chega para resgatar fantasias e questionar: será que estamos sozinhos mesmo?

Tudo começa durante uma transmissão ao vivo. Diante das câmeras, uma meteorologista (Emily Blunt), aparentemente, é dominada por uma força invisível e passa a emitir sons perturbadores. O episódio, registrado ao vivo, se transforma no ponto de partida para uma sucessão de mistérios e uma onda de pânico global.



Dono de clássicos como “Jurassic Park”, “Tubarão” e “Indiana Jones”, Spielberg constrói uma narrativa deslizante, que dá aquela sensação de “já acabou?”. Em meio a uma delicada montagem, cores, luzes, efeitos especiais e a trilha sonora impecável de John Williams - parceiro de Spielberg também em outras produções - o diretor abduz o público e faz que ele acompanhe o que seria apenas uma ficção quase como um noticiário.



Com polêmicas “do mundo real” que englobam inclusive a política estadunidense, com Donald Trump falando sobre arquivos extraterrestres, não dá para fugir do friozinho da barriga do “E se?”: E se o desenho infantil for profecia?



Infância

Existe uma relação muito forte entre Spielberg e a infância. Em algum momento da vida adulta, parece existir um apagão. As fantasias que ocupavam a cabeça quando crianças ficam guardadas em algum lugar difícil de acessar.



O diretor abre uma porta para lugares que a vida adulta insiste em apagar e devolve ao espectador a permissão de fantasiar novamente.

Em “Dia D”, o diretor parece ter chegado a um ponto de equilíbrio.



A sensação é que um dos personagens principais, interpretado por Josh O'Connor (Daniel Kellner), é uma versão adulta de Elliot, protagonista de “E.T. O Extraterrestre” (1982), só que em outra dimensão, ou melhor, em outro roteiro, realizado por David Koepp, parceiro de Spielberg em sucessos como “Indiana Jones” e “Jurassic Park”. Entre cores e efeitos especiais, o diretor prepara o ambiente para o deslumbramento.



Na espinha dorsal do seu trabalho também estão os filmes alienígenas “Contatos Imediatos de Terceiro Grau” (1977) e “Guerra dos Mundos” (2005).



Comunicação

Já é costumeiro da carreira do renomado diretor trazer a comunicação como solução para os problemas de suas tramas, ou a falta dela como o próprio problema. Mesmo que isso implique se comunicar com um dinossauro ou um extraterrestre, no fundo, seus filmes sempre demonstram interesse em entender e se relacionar com aquilo que parece impossível de compreender.



É impressionante como jornalistas sempre estão envolvidos nos maiores caos do audiovisual, e dessa vez não foi diferente. Interpretada por Emily Blunt, a personagem é responsável por fazer a comunicação entre humanos e extraterrestres e, claro, ela é jornalista. A atriz vem chamando atenção da mídia por uma atuação impecável e que faz o público segurar a respiração.



Carregado pelas angústias contemporâneas de um mundo cercado por telas, o filme faz refletir também sobre como, caso houvesse uma descoberta dessa magnitude, se é que ela já não existe, as notícias chegariam aos terráqueos. Em uma realidade onde parecem existir donos da informação e dos dados, a pergunta deixa de ser apenas se existe vida fora, mas quem seria responsável por contar essa história.



Sem se deter a regras, o diretor não apenas dá espaço para a imaginação como a coloca acima de tudo. Assistir a uma obra de Spielberg é como ver desenhos e sonhos da infância saindo do papel.

Veja também