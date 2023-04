A- A+

CULTURA Dia da Consciência Negra chega mais cedo em Ipojuca, confira programação A terceira edição do projeto Consciência Negra do Ipojuca vai acontecer nos dias 28 e 29 de abril

Baobá Centenário do Ó, a Comunidade Quilombola de Mercês, e a praia batizada com o nome de Porto de Galinhas são alguns dos símbolos explícitos da presença africana no município de Ipojuca, Região Litorânea de Pernambuco. Essa ancestralidade afirma a presença negra histórica do solo do local, desde o descobrimento do Brasil aos dias atuais.



"A 3ª edição da Celebração da Consciência Negra do Ipojuca marca em definitivo a presença de eventos populares de raiz na cidade litorânea. Com atividades e programação voltadas às potencialidades culturais do estado, o foco da iniciativa visa evidenciar a presença negra e salvaguardar, preservar, manter e valorizar os grupos de matriz africana (capoeira, samba de roda, boi, coco, embolada, maracatu), e ritmos urbanos como o hip hop’’, afirma o coordenador geral do projeto Marcos Moraes.



A progrmação começa ca sexta-feira (28), às 10h, quando a Praça do Baobá de Nossa Senhora do Ó recebe uma cerimônia de abertura seguida por apresentação artística de um grupo local. Às 14h, na Escola Municipal Mário Júlio Ó, acontece a exibição de um filme, com o Cocada Cineclube.



Já no sábado (29), será a hora de Porto de Galinhas, com apresentações e shows na Rua Beijupirá, no palco da Associação dos Artesões e Empreendedores Culturais Artur Maroja, em frente a feirinha de artesanato. A partir das 16h, vão se apresentar atrações, nascidas e criadas em Ipojuca: Maracatu Alfaias da Praia (Porto de Galinhas), Ciranda Porto de Galinhas, Boi Calemba Pernambucano, grupo de Hip Hop Nostra Rua (Nossa Sra. do Ó), participação especial do Mestre Galo Preto, e o grupo Mestres do Coco Pernambucano, encerrando a programação.

Serviço:

3ª edição da Celebração da Consciência Negra do Ipojuca

Quando: sexta-feira (28) e sábado (29) de abril

Onde: Município de Ipojuca

Entrada Franca

