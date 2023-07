A- A+

PAÇO DO FREVO Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha: filmes, oficinas e shows integram programação Gratuita, programação acontece nesta quinta (27) e sexta-feira (28), no Paço do Frevo

O Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha, celebrado nesta terça-feira (25), segue em comemoração no Recife com atividades diversas marcadas para esta quinta (27) e sexta-feira (28) no Paço do Frevo (Bairro do Recife).



Por lá, e com acesso gratuito, oficinas, shows e exibição de filmes integram a programação, fomentada pela Prefeitura do Recife através da Secretaria da Mulher, da Saúde, Direitos Humanos, Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.









A partir das 10h desta quinta-feira, por exemplo, acontece a Oficina de Turbante das 12h às 13h é a vez da artista Lia Letícia apresentar a performance "Doce Vintém".



No mesmo dia, das 14h às 15h, o curta-metragem "Aláfia: revoluções feministas negras", ganha exibição seguida de debate com o Coletivo Filhas do Vento.



Encerra a programação do dia, às 16h, a Orquestra Só Mulheres, tendo à frente a batuta da maestrina Lourdinha Nóbrega.

Orquestra Só Mulheres | Crédito: Reprodução/Instagram

Já na sexta-feira (28) haverá atendimentos de saúde e, além disso, será ministrada por Naná Sodré a oficina "Decolonialidade: o corpo ancestral na cena", integra a programação do dia, que vai contar também com a Feira da Mulher Nega Empreendedora, roda de conversa e show de Negadeza.









PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira (27)

Oficina de Turbantes

Das 10h às 12h

Performance Doce Vintém

Das 12h às 13h

Exibição do curta metragem "Aláfia: revoluções feministas negras"



Das 14h às 15h



Apresentação com Participação Especial Orquestra Só Mulheres

Das 16h às 17h

Secretaria de Saúde e os cuidados com a saúde da mulher negra latino americana e caribenha

Das 14h às 17h

Sexta-feira (28)

Oficina Decolonialidade: O Corpo Ancestral na Cena

Das 10h às 12h30min

Secretaria de Saúde e os cuidados com a saúde da mulher negra latino americana e caribenha

Das 10 às 12h

Roda de Conversa: A dança que Recife produz e suas conexões com o dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha

Das13h30min às 15h30min

Formação Direitos Humanos e Assistência social no combate ao racismo

Das 13h às 16h

Apresentação Musical com Negadeza

Das 16h às 17h

Feira da Mulher Negra Empreendedora

Das 13h às 17h

Local: Praça do Arsenal





Serviço

Dia da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha



Quando: quinta (27) e sexta-feira (28)

Onde: Paço do Frevo (Rua da Guia, Bairro do Recife)



Acesso gratuito - com identificação na portaria do Paço

Informações @pacodofrevo

