Dia da Mulher: show gratuito com protagonismo feminino marca o 8 de março no Parque Dona Lindu
Ao lado de Gerlane Lops, Gabi da Pele Preta apresenta uma leitura contemporânea e amplia o diálogo entre diferentes expressões da cena musical local
O Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, celebra o Dia Internacional das Mulheres neste domingo (08), com show gratuito de Gerlane Lops, às 17h. A apresentação integra a programação do Ecossistema Musical e conta com participação de Gabi da Pele Preta.
Em um cenário musical ainda marcado por desigualdades de gênero e raça, a presença de artistas como Gabi reforça a ampliação de espaços para vozes femininas no samba e promove o encontro de duas gerações da música pernambucana.
Com carreira consolidada como intérprete, compositora e percussionista, Gerlane Lops apresenta um repertório que transita entre a tradição do gênero e composições que abordam resistência e afirmação feminina.
Ao lado dela, Gabi da Pele Preta apresenta uma leitura contemporânea e amplia o diálogo entre diferentes expressões da cena musical local. A iniciativa integra o Ecossistema Musical, ação do Banco do Nordeste Cultural.
Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira (06), a partir das 10h, na bilheteria online do teatro. Também haverá venda presencial no dia do evento, iniciada duas horas antes do espetáculo.
O acesso é limitado à capacidade do espaço e sujeito à lotação. A orientação é chegar com antecedência para garantir acesso.
SERVIÇO
"Ecossistema Musical – Especial Dia das Mulheres"
Quando: Neste domingo (8), às 17h
Onde: Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu, Boa Viagem
Entrada gratuita, sujeita à lotação
*Com informações da assessoria de imprensa.