MÚSICA Dia da Música Popular Brasileira: buscas por MPB no Spotify cresceram 269% Roberto Carlos, Elis Regina, Caetano Veloso e Gal Costa são alguns dos artistas do gênero musical mais ouvidos fora do Brasil na plataforma

O Dia da Música Popular Brasileira é celebrado nesta terça-feira (17), em referência ao aniversário da compositora Chiquinha Gonzaga. Segundo dados do Spotify, as buscas pelo gênero MPB na plataforma de streaming cresceram 269% no País, entre janeiro e setembro deste ano.

Em escala global, o aumento é de 183%. Estados Unidos, México e Portugal são os países que mais escutam o gênero no exterior, seguidos por Argentina e França.

No Brasil, a MPB está entre os 15 gêneros musicais mais escutados durante o período do levantamento feito pela plataforma. O Spotify estima que, atualmente, há mais de 2 milhões de playlists de usuários dedicadas à MPB.



Roberto Carlos, Antônio Tom Jobim, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor estão entre os artistas da MPB mais escutados fora do País. Já Elis Regina, Vanessa Da Mata, Fafá de Belém, Gal Costa e Marisa Monte lideram a lista de mulheres representantes do gênero musical entre os ouvintes do exterior.



