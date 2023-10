Dia das crianças: 9 celebridades que são famosas desde a infância

A- A+

É Dia das Crianças! Dia de ver toda a sua timeline quando pequenos nas redes sociais. E também dia de relembrar celebridades que começaram a trabalhar bem cedo e que há bastante tempo fazem parte do nosso dia a dia. Aproveitando a data, separamos nove exemplos de personalidades que são famosas desde a infância.

Drew Barrymore



Drew Barrymore em "E.T. — O extraterrestre" | Foto: Divulgação

A atriz e apresentadora Drew Barrymore é um clássico exemplo de estrelas-mirins de Hollywood. Ela surge com destaque aos sete anos em "E.T. — O extraterrestre" (1982), clássico de Steven Spielberg, e constrói uma carreira de sucesso, especialmente em comédias românticas, muitas ao lado de Adam Sandler, como "Como se fosse a primeira vez".

Bruna Marquezine



Bruna Marquezine em "Xuxa abracadabra" | Foto: Reprodução

Recém-chegada em Hollywood com "Besouro Azul", Bruna Marquezine já é conhecida do público brasileiro há bastante tempo. Um de seus primeiros papéis de destaque foi como Salete de "Mulheres apaixonadas" (2003), quando tinha sete anos. No mesmo ano, atuou em "Xuxa Abracadabra", nos cinemas.

Lindsay Lohan



Lindsay Lohan em dose dupla em "Operação cupido" | Foto: Reprodução

Hoje, Lindsay Lohan talvez seja mais conhecida por comédias como "Meninas malvadas" e "Sexta-feira muito louca", mas para muitos ela será sempre aquela garotinha de dez anos que atuou em "Operação cupido" (1998).

Gloria Pires



Gloria Pires em "Selva de pedra" | Foto: Reprodução

Dama da TV brasileira, Gloria Pires atua desde os oito anos, quando participou da abertura da novel "A pequena órfã", da TV Excelsior. Ela também se destacou em "Selva de Pedra" (1972).



Ryan Gosling



Ryan Gosling no "Clube do Mickey Mouse" | Foto: Reprodução

Quem se surpreendeu com os dotes dançantes e musicais de Ryan Gosling em "Barbie" não deve lembrar que o ator começou com 13 anos no "Clube do Mickey Mouse", ao lado de nomes como Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake.

Larissa Manoela



Larissa Manoela em "O palhaço" | Foto: Reprodução

Estrela da TV, do cinema e da internet, Larissa Manoela atua desde os seis anos de idade. Um de seus primeiros papéis de destaque foi no filme "O palhaço", de Selton Mello. A popularidade veio ao assumir o papel de Maria Joaquina na nova versão de "Carrossel".

Jake Gyllenhaal



Jake Gyllenhaal em "Amigos, sempre amigos" | Foto: Reprodução

Anos antes de roubar o cachecol de Taylor Swift ou estrelar filmes como "Homem-Aranha: Longe de casa", Jake Gyllenhaal fez sua estreia nos cinemas aos 11 anos em "Amigos, sempre amigos".

Maisa Silva



Maisa Silva em "Carrossel" | Foto: Reprodução

Quem não se lembra da pequena ajudante de palco de Silvio Santos. Maisa Silva iniciou sua trajetória aos três anos de idade em participações em programas da Record e da Band antes de ser contratada pelo SBT, onde atuou em produções como "Carrossel" e "Chiquititas".

Zendaya



Zendaya em "No ritmo" | Foto: Reprodução

Um dos grandes nomes da atualidade, Zendaya começou sua trajetória como atriz aos 13 anos, na série "No ritmo", do Disney Channel.

