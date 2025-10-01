Qua, 01 de Outubro

INFANTIL

Programação do Dia das Crianças Plaza reúne diversas atrações, a partir deste sábado (4)

Cia Garret Circus, Mari Bigio, Grupo Tapete Voador, Ilana Ventura e Ylana fazem parte da programação

Cia Garret Circus está entre as atrações do PlazaCia Garret Circus está entre as atrações do Plaza - Foto: Divulgação

O Plaza Shopping celebra o Mês das Crianças com atividades neste sábado (4) e domingo (5), e nos dias 11 e 12 de outubro. Serão duas apresentações cênicas por dia, com diferentes artistas, no piso L4.

Com espetáculos que destacam a magia do circo, a Cia Garret Circus abre o Dia das Crianças Plaza diariamente, sempre às 16h. A partir das 18h, outras atrações encontram o público, incluindo Mari Bigio com o projeto “Cordel Animado”, Grupo Tapete Voador, Ilana Ventura e Ylana com o projeto “Jangadinha”.

A entrada é gratuita, através de cadastro no local, com capacidade para até 60 pessoas por sessão. Haverá intérpretes de Libras e o shopping disponibilizará abafadores de ruído para empréstimo no balcão de informações.
 

Confira a programação:
4 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Mari Bigio com o projeto Cordel Animado - 18h

5 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Grupo Tapete Voador - 18h

11 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Ilana Ventura - 18h

12 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Ylana com o projeto Jangadinha - 18h

*Com informações da assessoria de imprensa. 

