Programação do Dia das Crianças Plaza reúne diversas atrações, a partir deste sábado (4)
Cia Garret Circus, Mari Bigio, Grupo Tapete Voador, Ilana Ventura e Ylana fazem parte da programação
O Plaza Shopping celebra o Mês das Crianças com atividades neste sábado (4) e domingo (5), e nos dias 11 e 12 de outubro. Serão duas apresentações cênicas por dia, com diferentes artistas, no piso L4.
Com espetáculos que destacam a magia do circo, a Cia Garret Circus abre o Dia das Crianças Plaza diariamente, sempre às 16h. A partir das 18h, outras atrações encontram o público, incluindo Mari Bigio com o projeto “Cordel Animado”, Grupo Tapete Voador, Ilana Ventura e Ylana com o projeto “Jangadinha”.
A entrada é gratuita, através de cadastro no local, com capacidade para até 60 pessoas por sessão. Haverá intérpretes de Libras e o shopping disponibilizará abafadores de ruído para empréstimo no balcão de informações.
Confira a programação:
4 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Mari Bigio com o projeto Cordel Animado - 18h
5 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Grupo Tapete Voador - 18h
11 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Ilana Ventura - 18h
12 de outubro
Cia Garret Circus - 16h
Ylana com o projeto Jangadinha - 18h
*Com informações da assessoria de imprensa.