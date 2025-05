Dia das Mães: 10 filmes imperdíveis para assistir neste domingo (11); confira

A- A+

O Dia das Mães é uma data comemorativa para celebrar o afeto, a admiração e a gratidão por quem é um dos maiores exemplos do vínculo amoroso, que pode ser manifestado de diferentes formas, inclusive com representações no cinema. Com intuito de ilustrar essas múltiplas expressões de maternidade, reunimos filmes para aproveitar a comemoração neste domingo (11), com títulos disponíveis nos streamings e para aluguel.

A lista combina desde dramas envolventes até comédias irresistíveis, atravessando a história de mães que ganharam vida nas telonas de forma intensa e memorável.

''Como Nossos Pais''

O drama brasileiro estrelado por Maria Ribeiro acompanha os conflitos familiares de Rosa, uma mãe, trabalhadora, filha e esposa, que precisa lidar com o fato de não atender às expectativas esperadas dela. O filme, que é dirigido por Laís Bodanzky, traz um retrato da pressão social sobre as mulheres como um fenômeno complexo e capaz de afetar diversos aspectos da vida.

Onde assistir: Netflix

''Mamma Mia! O Filme''

Meryl Streep e Amanda Seyfried protagonizam mãe e filha neste musical, ambientado nas ilhas gregas, local onde Donna (Streep) é dona de um hotel que vai hospedar os convidados do casamento de sua filha Sophie (Seyfried). Desesperada para conhecer seu verdadeiro pai, a jovem convida três ex-namorados de sua mãe. Longa-metragem de Phyllida Lloyd é inspirado nas canções do popular grupo sueco dos anos 70, ABBA.

Onde assistir: Prime Video, Telecine, Apple TV+ (aluguel) e Amazon (aluguel)



''Red: Crescer é uma Fera''

O primeiro filme da Pixar a ser dirigido por uma mulher, Domee Shi, acompanha a história de Meilin Lee, uma adolescente que está passando por mudanças físicas, emocionais e sociais. Além da complexa relação com a sua mãe, a jovem não pode ficar agitada ou estressada, pois ela se transforma em um grande panda vermelho, provocando uma série de conflitos e novos desafios para ela. A animação é fábula sobre o amadurecimento da personagem.

Onde assistir: Disney+

''Minha Mãe é Uma Peça''

Uma das maiores franquias do cinema brasileiro, pode proporcionar uma divertida maratona para o Dia das Mães, com a possibilidade de assistir os três filmes da comédia escrita e protagonizada por Paulo Gustavo, inspirado na própria mãe do ator, Déa Lúcia. Na trama, Dona Hermínia é uma mãe dedicada, superprotetora e afoita, que a cada enrascada pode provocar uma série de gaitadas do público.

Onde assistir: Netflix (apenas o primeiro) e Globoplay

''Pantera Negra: Wakanda Para Sempre''

Após a morte do rei T’Challa, a rainha Ramonda e sua filha Shuri precisam unir forças em meio ao luto do amado filho e irmão para proteger Wakanda do mundo exterior. A emocionante sequência dirigida por Ryan Coogler proporciona uma indicação ao Oscar para a atriz Angela Bassett

Onde assistir: Disney+

''Tudo sobre Minha Mãe''

À noite em que um carro atropelou o seu filho Esteban, Manuela chorou até que seus olhos ficassem completamente secos. Longe de ver com clareza, o presente e o futuro se confundem na escuridão. Ela começa a procurar por seu pai, que se um travesti.

Onde assistir: Prime Video

''Estrelas Além do Tempo''

No auge da corrida espacial travada entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da Nasa formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história norte-americana.

Onde assistir: Disney+

''As Aventuras de Paddington''

Paddington foi criado na floresta do Peru pelos tios Pastuzo e Luzy, mas um terremoto acaba separando o trio. Depois da tragédia, o pequeno urso é enviado pela tia a Londres. Ele chega na estaçao de trem de Paddington, onde passa a procurar um explorador que visitou o Peru décadas atrás. Na estação de trem ele conhece a família Brown, que decide ajudá-lo a encontrar o tal explorador.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+

''Que Horas Ela Volta?''

Val deixa a filha no interior de Pernambuco e passa os 13 anos seguintes trabalhando como babá do menino Fabinho em São Paulo. Val conseguiu estabilidade financeira, mas convive com a culpa por não ter criado sua filha, Jéssica. Às vésperas do vestibular de Fabinho, Jéssica decide ir para São Paulo e prestar vestibular também.

Onde assistir: Netflix

''Entre Mulheres''

Dirigido por Sarah Polley, vencedora do Oscar, filme acompanha mulheres em uma colônia isolada que lutam para se reconciliar com sua fé após uma série de agressões.

Onde assistir: Apple TV+

Veja também