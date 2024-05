Dia das Mães: conheça apps e sites para homenagear com cartões, vídeos e canções

A- A+

O Dia das Mães é o momento perfeito para curtir a família longe dos smartphones e redes sociais. Porém, quando se está fisicamente distante, nada te impede de criar uma homenagem virtual para sua mãe, seja para envio direto ou grupo da família em um aplicativo de mensagem, como o WhatsApp, seja para a postagem nas redes.

Te ajudamos nessa missão com três ferramentas simples, onde você pode criar o material perfeito para homenagear sua mãe.

Faça um cartão em homenagem à sua mãe no Canva

O Canva é um site ou app que te permite criar materiais gráficos e vídeos com facilidade, gratuitamente. Com uma interface simples e poucos passos, você consegue montar um cartão personalizado a partir de modelos.

1 - Após fazer o login na plataforma, clique no botão roxo "Criar um design", no canto superior direito, ao lado do ícone do seu perfil e selecione o formato que deseja criar: Story do Instagram, post para Instagram, quadro em branco etc;

2 - Na barra de busca, digite "Dia das mães" e veja as sugestões em português oferecidas pelo site. Os modelos que possuem um ícone de coroa dourada no canto inferior direito são exclusivas da conta Pro e não estão inclusos na conta gratuita;

3 - Selecionado o modelo, você pode fazer ajustes, mudar o texto, adicionar imagens, mudar cores. Sinta-se livre para adaptar o conteúdo do seu jeito;

4 - Se quiser adicionar mais componentes, selecione a aba "Elementos", à esquerda, e personalize com figurinhas, formas, gráficos e mais. Você também pode adicionar texto clicando na aba "Texto";

5 - Na aba "Uploads" você também pode adicionar fotos tiradas por você. Basta clicar em "Fazer upload de arquivos" e inserir a imagem na arte;

6 - Terminado seu cartão, clique em "Compartilhar" ("Share") e escolha fazer o download para seu celular, compartilhar nas redes sociais ou imprimir.

Faça uma canção para sua mãe no Suno.IA

A ferramenta de criação de músicas em IA Suno tem chamado atenção pelo seu uso bem humorado em memes, mas se você souber descrever bem o que você quer, poderá sair com uma canção bonita para sua mãe.

A plataforma não é das mais sutis: se apenas dizer "faça uma música para minha mãe" você provavelmente sairá com uma canção cafona e óbvia. Siga as dicas abaixo para obter um melhor resultado. Fique atento pois o número de vezes que você pode gerar músicas por dia, na conta gratuita, é limitado.

1 - Entre no site suno.com e crie uma conta;

2 - Quando estiver logado, clique na aba "create", no lado esquerdo;

3 - No campo de texto "Song description", descreva, em português mesmo, quem é sua mãe. Diga seu primeiro nome e conte em poucas palavras sua história, sabendo que a IA poderá usá-la nas letras Diga quantos filhos e netos possui. Descreva sentimentos que as pessoas têm por ela. Para melhores resultados, descreva também um estilo agradável e inspirador, como "samba e bossa nova com toque solar". Mas fique atento: o campo só aceita até 200 caracteres;

4 - Clique em "Create" e aguarde a música ser gerada. O sistema gera duas músicas por vez. Se ficar feliz com uma delas, selecione a opção "três pontos" e clique em "Download", para baixar a música em formato áudio ou vídeo ou "Share" para compartilhar o link ou nas redes sociais.

Faça um vídeo para sua mãe no Google Fotos

Um dos recursos mais legais do Google Fotos (Android, iPhone) é sua capacidade de criar automaticamente, em questão de minutos, slideshows musicais com fotos e vídeos de pessoas, lugares, animais ou momentos específicos. Isso torna a ferramenta ideal para homenagens rápidas.

1 - No topo da tela, toque em "+" e na aba "Criar novo", selecione "Vídeo de destaque";

2 - Selecione as pessoas cujas fotos você deseja que apareçam no vídeo. Caso elas não estejam nas sugestões iniciais, toque no botão de "+", com o ícone de uma pessoa ao lado, e procure por elas na lista;

3 - Toque no botão "Visualização", no canto superior direito e aguarde o carregamento do vídeo;

4 - Com o vídeo preparado, você pode fazer ajustes, selecionando uma música e adicionando cenas extras;

5 - Terminado os ajustes finais, toque em Salvar. O vídeo entrará na sua pasta de criações e poderá ser compartilhado.

