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Streaming Mães reais, imperfeitas e humanas: confira dicas de filmes e séries para ver no Dia das Mães O streaming transforma a maternidade em protagonista, com produções que abordam o assunto de diferentes formas

O Dia das Mães costuma vir embalado por flores, almoços em família e declarações emocionadas. Mas, no streaming, a maternidade também ganha contornos interessantes. Entre o afeto e o conflito, o cuidado e a culpa, as telas têm explorado o tema em diferentes gêneros, mostrando que ser mãe está longe de caber em um estereótipo único. Dramas, comédia e histórias intimistas. Diferentes produções têm explorado as múltiplas camadas de maternar.

“Mãe Fora da Caixa”

“Mãe Fora da Caixa” (filme), estrelado por Miá Mello, traduz para as telas questões que há anos ecoam entre mães nas redes sociais e em rodas de conversa: carga mental, puerpério e a reinvenção da identidade feminina. Baseado na obra de Thaís Vilarinho, o filme mistura humor e emoção para mostrar que a maternidade real está muito distante das imagens perfeitas vendidas nas propagandas.

Onde assistir: Prime Video







"Nonnas"

Para quem procura algo levinho, existem aquelas que são mães em dobro. Em “Nonnas” (filme), a maternidade aparece sob o olhar das avós italianas, mulheres que seguem cuidando, acolhendo e transmitindo afeto através da comida e da convivência familiar. A comédia usa o humor e a memória afetiva para falar sobre herança emocional, vínculos e o papel das mulheres mais velhas dentro das famílias.

Onde assistir: Netflix

"Gilmore Girls"

O drama com nuances de humor é focado na relação da mãe solo Lorelai Gilmore e sua filha adolescente Rory. A dupla vive numa pequena cidade de Connecticut, Estados Unidos, chamada Stars Hollow. Ao longo do cotidiano, mãe e filha lidam com conflitos, amores e convivência familiar com os pais conservadores de Lorelai.

Onde assistir: HBO Max, Netflix e Prime Video







"Minha mãe é uma peça"

Inspirado na personalidade da sua mãe, o humorista Paulo Gustavo (in memoriam), encarna a personagem Dona Hermínia, uma mãe hiperativa e controladora, divorciada, que se 'revolta' com os dois filhos Marcelina e Juliano, que acham ela uma 'pé no saco', e some sem dar notícia a ninguém.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

"Uma Mente Excepcional"

Na série dramática, Morgan é uma mãe solo de três filhos, que trabalha como faxineira na polícia de Los Angeles. Ela vê a sua vida mudar quando, durante o seu expediente, consegue resolver um caso quase sem solução. A personagem tem um QI de 160 e uma mente que apresenta perspectivas pouco convencionais, e passa a ser consultora da equipe de investigação.

Onde assistir: Disney+

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