Mães reais, imperfeitas e humanas: confira dicas de filmes e séries para ver no Dia das Mães
O streaming transforma a maternidade em protagonista, com produções que abordam o assunto de diferentes formas
O Dia das Mães costuma vir embalado por flores, almoços em família e declarações emocionadas. Mas, no streaming, a maternidade também ganha contornos interessantes. Entre o afeto e o conflito, o cuidado e a culpa, as telas têm explorado o tema em diferentes gêneros, mostrando que ser mãe está longe de caber em um estereótipo único. Dramas, comédia e histórias intimistas. Diferentes produções têm explorado as múltiplas camadas de maternar.
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“Mãe Fora da Caixa”
“Mãe Fora da Caixa” (filme), estrelado por Miá Mello, traduz para as telas questões que há anos ecoam entre mães nas redes sociais e em rodas de conversa: carga mental, puerpério e a reinvenção da identidade feminina. Baseado na obra de Thaís Vilarinho, o filme mistura humor e emoção para mostrar que a maternidade real está muito distante das imagens perfeitas vendidas nas propagandas.
Onde assistir: Prime Video
"Nonnas"
Para quem procura algo levinho, existem aquelas que são mães em dobro. Em “Nonnas” (filme), a maternidade aparece sob o olhar das avós italianas, mulheres que seguem cuidando, acolhendo e transmitindo afeto através da comida e da convivência familiar. A comédia usa o humor e a memória afetiva para falar sobre herança emocional, vínculos e o papel das mulheres mais velhas dentro das famílias.
Onde assistir: Netflix
"Gilmore Girls"
O drama com nuances de humor é focado na relação da mãe solo Lorelai Gilmore e sua filha adolescente Rory. A dupla vive numa pequena cidade de Connecticut, Estados Unidos, chamada Stars Hollow. Ao longo do cotidiano, mãe e filha lidam com conflitos, amores e convivência familiar com os pais conservadores de Lorelai.
Onde assistir: HBO Max, Netflix e Prime Video
"Minha mãe é uma peça"
Inspirado na personalidade da sua mãe, o humorista Paulo Gustavo (in memoriam), encarna a personagem Dona Hermínia, uma mãe hiperativa e controladora, divorciada, que se 'revolta' com os dois filhos Marcelina e Juliano, que acham ela uma 'pé no saco', e some sem dar notícia a ninguém.
Onde assistir: Globoplay e Telecine
"Uma Mente Excepcional"
Na série dramática, Morgan é uma mãe solo de três filhos, que trabalha como faxineira na polícia de Los Angeles. Ela vê a sua vida mudar quando, durante o seu expediente, consegue resolver um caso quase sem solução. A personagem tem um QI de 160 e uma mente que apresenta perspectivas pouco convencionais, e passa a ser consultora da equipe de investigação.
Onde assistir: Disney+