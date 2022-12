A- A+

Celebração Dia de Ação de Graças é celebrado em Jaboatão dos Guararapes no dia 1º de janeiro A celebração reunirá famílias cristãs para assistirem aos shows do cantor Davi Sacer e do rapper Pregador Luo, além de outros artistas

Após dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19, o Dia de Ação de Graças volta a acontecer no município do Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O evento ocorre no primeiro dia do ano, no próximo domingo (1º), no Centro Cultural Miguel Arraes, em Prazeres, das 17h às 22h30.

A celebração reunirá famílias cristãs para assistirem aos shows do cantor Davi Sacer e do rapper Pregador Luo. Também se apresentam os cantores Emerson Augusto, Matuto de Jesus, Pedro Paulo e Eliane Werner.

O evento, promovido pela Prefeitura do Jaboatão, passou a fazer parte do calendário cultural do município desde 2018, após aprovação de lei municipal. Desde então, o primeiro dia do ano é dedicado a um momento de louvor e fé voltado ao público cristão.

A festa contará com um efetivo superior a 100 policiais militares, guardas municipais e bombeiros. Outros 20 agentes de trânsito fiscalizam o fluxo de veículos na Estrada da Batalha.

A Secretaria de Saúde do município terá uma equipe de plantão e um posto médico nas proximidades do palco para prestar os atendimentos necessários.

“Vamos iniciar 2023 agradecendo as graças alcançadas e pedindo para que tenhamos um ano de muita paz e tranquilidade. Esse é o objetivo do Dia de Ação de Graças no Jaboatão, que infelizmente passamos dois anos sem poder realizar. Essa retomada está sendo aguardada por todos que fazem parte da gestão e pelas famílias cristãs. Para isso, estamos trazendo atrações nacionais e dando espaço aos cantores da nossa terra para que todos possam confraternizar”, afirmou o prefeito Mano.



