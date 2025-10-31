A- A+

LUCRO Dia de Finados: as celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a ''Forbes'' Nas vésperas do feriado, a revista divulgou o ranking dos finados que mais lucram

Nas vésperas do Dia de Finados, a revista Forbes divulgou o ranking das celebridades que mais lucram, mesmo depois de mortas.

Michael Jackson, morto em 2009, encabeça a lista. De acordo com a revista, o espólio do Rei do Pop faturou US$ 105 milhões, apurados com royalties de músicas e produções baseadas na sua vida. Ainda de acordo com a Forbes, os herdeiros de Michael Jackson já faturaram US$ 3,5 bilhões desde a morte do cantor.

Na segunda posição, ficou Dr. Seuss, autor de livros infantis, cartunista, ilustrador e cineasta que morreu em 1991. De acordo com a Forbes, os herdeiros do criador de personagens como Lórax e Grinch faturaram US$ 85 milhões neste ano.

Completando o pódio, aparecem os fundadores do Pink Floyd, Richard Wright e Syd Barrett, que morreram em 2008 e 2006, respectivamente. O espólio dos dois já rendeu US$ 81 milhões em 2025.

Confira abaixo o ranking completo:

Michael Jackson (US$ 105 milhões)

Dr. Seuss (US$ 85 milhões)

Richard Wright, Syd Barrett (US$ 81 milhões)

Notorious B.I.G (US$ 80 milhões)

Miles Davis (US$ 21 milhões)

Elvis Presley (US$ 17 milhões)

Jimmy Buffett (US$ 14 milhões)

Bob Marley (US$ 13 milhões)

John Lennon (US$ 12 milhões)

Prince (US$ 11 milhões)

Arnold Palmer (US$ 11 milhões)

Kobe Bryant (US$ 10 milhões)

