"Día de Los Muertos": Olinda recebe Feira Mística no Espaço Reluz; confira

Com a proposta de reverenciar nossos antepassados e ancestrais, a Feira Mística aporta em Olinda para uma edição especial com a temática “Día de Los Muertos”. O evento acontece neste sábado (28), com entrada gratuita, e promete reunir bruxos, ciganos, gnomos, fadas e todo o universo místico, holístico e esotérico no Espaço Reluz, na rua do Bonfim.

A feira traz produtos, gastronomia e serviços das mais diversas vertentes. “Nosso grande diferencial é nosso time de oraculistas que conta com profissionais extremamente competentes e habilitados em leituras de tarô, baralho cigano, runas, entre outros. Nós fomos os pioneiros no Estado a trazer a leitura de oráculos para os eventos”, explica a coordenadora da feira, Carlla Durant.

Ainda de acordo com Carlla, os oraculistas são os profissionais que ajudam a responder questões do passado e do presente, além de dar orientações para o futuro dos clientes. Mas além das cartas, a Feira Mística também vai contar com ampla área gastronômica com crepes, caldinhos, acarajés, pastéis, bolos, doces e inúmeras outras iguarias.

Entre os produtos dos mais de 30 expositores, estão incensos, óleos essenciais, cristais, filtro dos sonho, quadros velas, sabonetes e vários produtos artesanais. “Essa é a primeira vez que realizamos a Feira em Olinda e para marcar nossa estreia também teremos um dia inteiro de atividades culturais gratuitas”, antecipa Carlla.

Estão na programação cultural apresentações de capoeira com o contra mestre Ourinho, de dança cigana e do ventre e do Maracatu Batuques de Pernambuco.

Serviço:

Dia 28/10, das 10h às 19h

No Espaço Reluz, na Rua do Bonfim, 159

Entrada gratuita

