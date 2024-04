Dia de São Jorge: Veja artistas que são devotos do Santo Guerreiro

A- A+

São Jorge, Ogum, Jorge da Capadócia, Santo Guerreiro. São muitas as denominações, mas o santo celebrado neste 23 de abril, feriado estadual no Rio de Janeiro. Assim como as multidões que varam a madrugada nas alvoradas até as primeiras missas da manhã (apenas a Igreja de São Jorge, em Quintino, Zona Norte da Cidade, deve receber 1 milhão de pessoas nesta terça-feira), muitos artistas professam sua fé se declarando devotas ou fazendo homenagens ao santo. Relembre alguns deles.

Zeca Pagodinho



Zeca Pagodinho — Foto: Divulgação/Guto Costa

O sambista sempre demonstrou sua devoção a São Jorge e a São Cosme e São Damião (celebrados em 27 de setembro). Um de seus grandes sucessos, " Ogum", de Claudemir e Marquinho PQD, é dedicado ao orixá que, no Rio, é sincretizado com o Santo Guerreiro.

A música ganhou participação especial de Jorge Ben Jor ao ser lançada, em 2008, e agora ganha nova versão, que será lançada nesta terça-feira. Dessa vez quem recita os versos da música Jorge da Capadocia, de Ben Jor, é o rapper mineiro Djonga, que participou do show de 40 anos de carreira de Zeca, a ser lançado em disco e DVD ao vivo. O cantor ainda tem outra música dedicada ao santo, "Pra São Jorge", gravada no disco "À vera" (2005).

Jorge Ben Jor



Jorge Ben Jor // Divulgação

Autor de uma dos maiores hinos dedicados ao santo, Jorge da Capadócia, gravada no álbum "Solta o pavão" (1975), Jorge Ben Jor é outro ilustre devoto de seu xará. O cantor participa com frequência de missas e eventos dedicados ao santo, além de usar figurinos estampados com a tradicional imagem do cavaleiro matando o dragão.

Seu Jorge



Seu Jorge // AgNews

Também batizado com o nome do Santo Guerreiro, Seu Jorge (Jorge Mário da Silva) também é devoto de São Judas Tadeu e São Sebastião. Ele compôs "Alma de Guerreiro", que se transformou em tema de abertura da novela "Salve Jorge" (2012), de Glória Perez.

Regina Casé



A atriz e apresentadora Regina Casé // Arquivo Pessoal

A atriz e apresentadora comparttilha com Zeca Pagodinho a devoção por São Jorge e a São Cosme e São Damião. No dia do Santo Guerreiro, Regina costuma ir à tradicional alvorada e à missa na igreja do Campo de Santana, Centro do Rio. Quando não é possível, ela nunca deixa de reverenciá-lo em suas redes sociais.

Giovanna Antonelli



Giovanna Antonelli // Reprodução

Devota célebre de São Jorge, a atriz costuma usar roupas e acessórios com imagens do santo, e sempre o homenageia em suas redes sociais. Na novela "Salve Jorge" (2012), na qual interpretou a delegada Heloisa, Giovanna usava um anel São Jorge lapidado, com 211 diamantes negros.

Alcione // Reprodução/Instagram

A Marrom também é uma das estrelas da MPB que gravou músicas em homenagem ao santo. A maranhense gravou o "Hino de São Jorge" e "São Jorge", lançada no disco "Emoções reais" (1990), que destaca o sincretismo do Santo Guerreiro com as religiões de matriz africana: "Hoje eu sou defensor/Guardião do luar/Sou São Jorge, Ogum Beira-Mar/ Aruanda chamou/Eu virei orixá/Cavaleiro de Oxalá", dizem seus versos.

