Dia de São Jorge: veja quais artistas são devotos do Santo Guerreiro

São Jorge, Ogum, Jorge da Capadócia, Santo Guerreiro. São muitas as denominações para o santo celebrado neste 23 de abril, feriado estadual no Rio de Janeiro.

Assim como as multidões que varam a madrugada nas alvoradas até as primeiras missas da manhã, muitos artistas professam sua fé se declarando devotas ou fazendo homenagens ao santo.

Relembre abaixo alguns deles.

Zeca Pagodinho

O sambista sempre demonstrou sua devoção a São Jorge e a São Cosme e São Damião (celebrados em 27 de setembro).

Um de seus grandes sucessos, " Ogum", de Claudemir e Marquinho PQD, é dedicado ao orixá que, no Rio, é sincretizado com o Santo Guerreiro.





A música ganhou participação especial de Jorge Ben Jor ao ser lançada, em 2008, e agora ganha nova versão, que será lançada nesta terça-feira.

Dessa vez quem recita os versos da música Jorge da Capadocia, de Ben Jor, é o rapper mineiro Djonga, que participou do show de 40 anos de carreira de Zeca, a ser lançado em disco e DVD ao vivo.

O cantor ainda tem outra música dedicada ao santo, "Pra São Jorge", gravada no disco "À vera" (2005).

Jorge Ben Jor

Autor de uma dos maiores hinos dedicados ao santo, Jorge da Capadócia, gravada no álbum "Solta o pavão" (1975), Jorge Ben Jor é outro ilustre devoto de seu xará.

O cantor participa com frequência de missas e eventos dedicados ao santo, além de usar figurinos estampados com a tradicional imagem do cavaleiro matando o dragão.

Seu Jorge

Também batizado com o nome do Santo Guerreiro, Seu Jorge (Jorge Mário da Silva) também é devoto de São Judas Tadeu e São Sebastião.

Ele compôs "Alma de Guerreiro", que se transformou em tema de abertura da novela "Salve Jorge" (2012), de Glória Perez.

Regina Casé

A atriz e apresentadora compartilha com Zeca Pagodinho a devoção por São Jorge e a São Cosme e São Damião.

No dia do Santo Guerreiro, Regina costuma ir à tradicional alvorada e à missa na igreja do Campo de Santana, Centro do Rio. Quando não é possível, ela nunca deixa de reverenciá-lo em suas redes sociais.

Giovanna Antonelli

Devota célebre de São Jorge, a atriz costuma usar roupas e acessórios com imagens do santo, e sempre o homenageia em suas redes sociais.

Na novela "Salve Jorge" (2012), na qual interpretou a delegada Heloisa, Giovanna usava um anel São Jorge lapidado, com 211 diamantes negros.

Alcione

A Marrom também é uma das estrelas da MPB que gravou músicas em homenagem ao santo.

A maranhense gravou o "Hino de São Jorge" e "São Jorge", lançada no disco "Emoções reais" (1990), que destaca o sincretismo do Santo Guerreiro com as religiões de matriz africana:

"Hoje eu sou defensor/Guardião do luar/Sou São Jorge, Ogum Beira-Mar/ Aruanda chamou/Eu virei orixá/Cavaleiro de Oxalá", dizem seus versos.

