Dia do Alegrismo: Muafro homenageia Miró da Muribeca com festival de poesia, música e oficinas
Programação gratuita marca os 66 anos do poeta pernambucano e ocupa diferentes espaços do Recife com debates, apresentações artísticas e oficinas inspiradas em sua obra
O Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) preparou uma programação especial para celebrar os 66 anos de Miró da Muribeca, um dos mais importantes poetas de Pernambuco.
As atividades, que integram o Dia do Alegrismo, serão realizadas de quinta (6) a sábado (8), com entrada gratuita, e terão desdobramento entre os dias 17 e 21 de agosto, quando serão promovidas oficinas de escrita criativa.
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As ações acontecerão no próprio Muafro, na Casa de Alzira, na Escola Porto Digital e na Biblioteca Pública de Pernambuco.
A agenda reúne apresentações musicais, performances, teatro, slam, encontros literários e debates, reforçando o legado de um autor cuja produção se tornou referência ao retratar as vivências da população periférica, negra e urbana.
Entre os destaques está a apresentação da pesquisa desenvolvida por Wellington de Melo, biógrafo de Miró e responsável pela curadoria de sua obra, dedicada aos cadernos deixados pelo escritor.
Também integram a programação o espetáculo “Uma Canção para Miró”, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino, além de uma conversa sobre literatura com Inaldete Pinheiro e uma récita conduzida por Cida Pedrosa.
Nomes como Luna Vitrolira, Bell Puã, Yadirê Zidanes, Max Antônio (Menino do Violino), o Slam das Minas PE e o coletivo Afrologia também participam das celebrações.
Oficinas
Outro eixo do evento será o ciclo de oficinas Meu Lado Greenpeace, conduzido pela escritora, poeta e arte-educadora Flávia Gomes.
A proposta nasce da pesquisa “O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental”, contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc em Pernambuco (PNAB-PE), e utiliza a produção do poeta como ponto de partida para discutir criação literária, direitos humanos e questões ambientais.
Para a diretora do Muafro, Lúcia Helena Ramos, a homenagem reafirma a relevância do escritor para a cultura pernambucana.
"Miró é um dos poetas mais expressivos que tive a oportunidade de conhecer até agora. Produziu uma obra admirável. Um grande escritor de quem Pernambuco deve se orgulhar. Sua poesia traduz a força e a criatividade de nosso povo. Esse evento reforça o compromisso do Muafro em preservar e difundir as vozes que fazem parte da memória e da identidade do nosso estado.", destaca.
A curadoria foi concebida de forma colaborativa e busca evidenciar a permanência da poesia de Miró como instrumento de memória, identidade e transformação social.
"Miró fez da poesia um lugar de encontro entre a periferia, a memória e a liberdade. Celebrar sua obra é manter viva uma das vozes mais potentes da literatura pernambucana", afirma o curador Wilson Freire.
A edição comemorativa do Dia do Alegrismo foi viabilizada por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC 2024), iniciativa que fortalece projetos voltados à difusão da literatura, da cultura afro-brasileira e à ampliação do acesso às atividades culturais.
Programação do Dia do Alegrismo
Quinta-feira, 6 de agosto
"Tem certas coisas que até hoje..."
14h – Encontros do Cinema Pernambucano em Homenagem a Miró
Local: Biblioteca Pública de Pernambuco
18h – Miró Sinfônico, com Max Antonio – Menino do Violino
19h – Miró na Rede: lançamento do site e apresentação da pesquisa sobre Miró, com Wellington de Melo
20h – Miró e a Rua: intervenção do Slam das Minas PE
Apresentação: Luna Vitrolira
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Sexta-feira, 7 de agosto
"Quando se gosta carrega-se tijolos juntos"
19h – Récita Alegrista, com Cida Pedrosa
19h30 – Flagrante Deleito: um encontro poético com Miró, com Daniela Câmara
20h – Uma Canção para Miró, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino
Local: Casa de Alzira – Sala Inaldete Pinheiro (Muafro)
Sábado, 8 de agosto
"Eco Lógico"
16h – Performance teatral com Bell Puã e Iyadirê Zidanes
17h – O Ato da Escrita: conversa com Inaldete Pinheiro
17h30 – Sarau com o Grupo Afrologia
Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca
Ciclo de oficinas de escrita criativa "Meu Lado Greenpeace", com Flávia Gomes
Tema: O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental
Segunda-feira, 17 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Terça-feira, 18 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes de 14 a 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Quinta-feira, 20 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital
Sexta-feira, 21 de agosto
Horário: 8h30 às 11h30
Público: estudantes a partir de 17 anos
Local: ETE Porto Digital