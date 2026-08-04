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MIRÓ Dia do Alegrismo: Muafro homenageia Miró da Muribeca com festival de poesia, música e oficinas Programação gratuita marca os 66 anos do poeta pernambucano e ocupa diferentes espaços do Recife com debates, apresentações artísticas e oficinas inspiradas em sua obra

O Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) preparou uma programação especial para celebrar os 66 anos de Miró da Muribeca, um dos mais importantes poetas de Pernambuco.

As atividades, que integram o Dia do Alegrismo, serão realizadas de quinta (6) a sábado (8), com entrada gratuita, e terão desdobramento entre os dias 17 e 21 de agosto, quando serão promovidas oficinas de escrita criativa.

As ações acontecerão no próprio Muafro, na Casa de Alzira, na Escola Porto Digital e na Biblioteca Pública de Pernambuco.

A agenda reúne apresentações musicais, performances, teatro, slam, encontros literários e debates, reforçando o legado de um autor cuja produção se tornou referência ao retratar as vivências da população periférica, negra e urbana.

Entre os destaques está a apresentação da pesquisa desenvolvida por Wellington de Melo, biógrafo de Miró e responsável pela curadoria de sua obra, dedicada aos cadernos deixados pelo escritor.

Também integram a programação o espetáculo “Uma Canção para Miró”, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino, além de uma conversa sobre literatura com Inaldete Pinheiro e uma récita conduzida por Cida Pedrosa.

Nomes como Luna Vitrolira, Bell Puã, Yadirê Zidanes, Max Antônio (Menino do Violino), o Slam das Minas PE e o coletivo Afrologia também participam das celebrações.

Oficinas

Outro eixo do evento será o ciclo de oficinas Meu Lado Greenpeace, conduzido pela escritora, poeta e arte-educadora Flávia Gomes.

A proposta nasce da pesquisa “O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental”, contemplada pela Política Nacional Aldir Blanc em Pernambuco (PNAB-PE), e utiliza a produção do poeta como ponto de partida para discutir criação literária, direitos humanos e questões ambientais.

Para a diretora do Muafro, Lúcia Helena Ramos, a homenagem reafirma a relevância do escritor para a cultura pernambucana.

"Miró é um dos poetas mais expressivos que tive a oportunidade de conhecer até agora. Produziu uma obra admirável. Um grande escritor de quem Pernambuco deve se orgulhar. Sua poesia traduz a força e a criatividade de nosso povo. Esse evento reforça o compromisso do Muafro em preservar e difundir as vozes que fazem parte da memória e da identidade do nosso estado.", destaca.

A curadoria foi concebida de forma colaborativa e busca evidenciar a permanência da poesia de Miró como instrumento de memória, identidade e transformação social.

"Miró fez da poesia um lugar de encontro entre a periferia, a memória e a liberdade. Celebrar sua obra é manter viva uma das vozes mais potentes da literatura pernambucana", afirma o curador Wilson Freire.

A edição comemorativa do Dia do Alegrismo foi viabilizada por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC 2024), iniciativa que fortalece projetos voltados à difusão da literatura, da cultura afro-brasileira e à ampliação do acesso às atividades culturais.

Programação do Dia do Alegrismo

Quinta-feira, 6 de agosto

"Tem certas coisas que até hoje..."

14h – Encontros do Cinema Pernambucano em Homenagem a Miró

Local: Biblioteca Pública de Pernambuco

18h – Miró Sinfônico, com Max Antonio – Menino do Violino

19h – Miró na Rede: lançamento do site e apresentação da pesquisa sobre Miró, com Wellington de Melo

20h – Miró e a Rua: intervenção do Slam das Minas PE

Apresentação: Luna Vitrolira

Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca

Sexta-feira, 7 de agosto

"Quando se gosta carrega-se tijolos juntos"

19h – Récita Alegrista, com Cida Pedrosa

19h30 – Flagrante Deleito: um encontro poético com Miró, com Daniela Câmara

20h – Uma Canção para Miró, com Juliano Holanda, Jonatas Onofre e Una Menino

Local: Casa de Alzira – Sala Inaldete Pinheiro (Muafro)

Sábado, 8 de agosto

"Eco Lógico"

16h – Performance teatral com Bell Puã e Iyadirê Zidanes

17h – O Ato da Escrita: conversa com Inaldete Pinheiro

17h30 – Sarau com o Grupo Afrologia

Local: Muafro – Sala Miró da Muribeca

Ciclo de oficinas de escrita criativa "Meu Lado Greenpeace", com Flávia Gomes

Tema: O Alegrismo de Miró da Muribeca, Direitos Humanos e Justiça Ambiental



Segunda-feira, 17 de agosto

Horário: 8h30 às 11h30

Público: estudantes de 14 a 17 anos

Local: ETE Porto Digital



Terça-feira, 18 de agosto

Horário: 8h30 às 11h30

Público: estudantes de 14 a 17 anos

Local: ETE Porto Digital



Quinta-feira, 20 de agosto

Horário: 8h30 às 11h30

Público: estudantes a partir de 17 anos

Local: ETE Porto Digital



Sexta-feira, 21 de agosto

Horário: 8h30 às 11h30

Público: estudantes a partir de 17 anos

Local: ETE Porto Digital



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