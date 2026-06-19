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CINEMA Dia do Cinema Brasileiro: 24 filmes para conhecer as cinco regiões do País na Netflix Segundo dados divulgados pela Netflix, as produções brasileiras registraram crescimento de 60% na audiência global no segundo semestre de 2025

No Dia do Cinema Brasileiro, celebrado nesta sexta-feira, 19 de junho, uma seleção de filmes disponíveis na Netflix reúne histórias ambientadas em diferentes partes do País. Os títulos passam pela Amazônia, pelo sertão nordestino, pelo Pantanal e por cidades do Sul e do Sudeste, mostrando como o território brasileiro tem servido de cenário para produções de gêneros variados.

A lista inclui clássicos do cinema nacional e produções recentes. Segundo dados divulgados pela Netflix, as produções brasileiras registraram crescimento de 60% na audiência global no segundo semestre de 2025. Além dos títulos originais, o catálogo reúne obras licenciadas produzidas em diferentes regiões do Brasil.

Confira a seguir 24 filmes que retratam as cinco regiões do Brasil para assistir na Netflix:

Região Norte

Noites Alienígenas (Acre, 2022)

Na Amazônia urbana, o avanço do crime organizado e do tráfico de drogas afeta diretamente a vida de três pessoas, com consequências que mudam seus destinos.

O Último Azul (Amazonas, 2025)

Em um Brasil distópico, o governo determina que idosos deixem suas casas para viver em colônias. Inconformada com a decisão, Tereza foge e passa a desafiar o futuro que lhe foi imposto.

Tainá: Uma Aventura na Amazônia (Amazonas e Pará, 2001)

Criada pelo avô no coração da Amazônia, uma jovem indígena se une a um garoto da cidade para impedir o tráfico de animais e proteger a floresta.

Serra Pelada (Pará, 2013)

Em busca de fortuna, os amigos Juliano e Joaquim chegam ao garimpo de Serra Pelada nos anos 1980. O sonho de enriquecer, porém, é colocado à prova pela ganância que domina o local.

Região Nordeste

Saudade Fez Morada Aqui Dentro (Bahia, 2022)

Bruno vive no sertão baiano e enfrenta dois desafios ao mesmo tempo: as descobertas da adolescência e uma doença degenerativa que, aos poucos, comprometerá sua visão.

Serra das Almas (Pernambuco, 2023)

Um roubo de joias conecta personagens de perfis muito diferentes O que parecia um crime isolado se transforma em uma trama marcada por tensão e violência.

O Agente Secreto (Pernambuco, 2025)

Em 1977, Marcelo retorna ao Recife tentando escapar de um passado misterioso. Ao chegar à cidade, percebe que o lugar está longe de representar o refúgio que imaginava encontrar.

Cidade Baixa (Bahia, 2005)

Dois amigos de infância veem sua relação mudar quando ambos se envolvem com uma garota de programa em Salvador.

Pacarrete (Ceará, 2020)

Uma bailarina idosa insiste em realizar o sonho de se apresentar durante as comemorações do bicentenário de uma cidade do interior cearense, apesar da falta de reconhecimento ao seu trabalho.

Deus É Brasileiro (Alagoas, 2003)

Precisando de férias, Deus percorre o Brasil em busca de alguém que possa substituí-lo temporariamente e encontra um jovem que decide acompanhá-lo na jornada.

Casa de Areia (Maranhão, 2005)

Após a morte do marido, uma mulher grávida passa a viver em uma região isolada do Maranhão ao lado da mãe, distante da vida que imaginava construir.

Região Centro-Oeste

2 Filhos de Francisco (Goiás, 2005)

O filme acompanha a determinação de um pai que aposta no talento musical de dois de seus filhos e faz de tudo para transformá-los em artistas de sucesso.

Democracia em Vertigem (Distrito Federal, 2019)

O documentário mistura acontecimentos políticos recentes e relatos pessoais para refletir sobre a trajetória de Lula e Dilma Rousseff e o cenário de polarização no Brasil.

Apocalipse nos Trópicos (Distrito Federal, 2025)

A produção examina o crescimento da influência evangélica no País e suas consequências para a política e para a democracia brasileira.

Marcha das Onças (Pantanal, 2026)

Primeiro documentário de natureza da Netflix produzido na América Latina, acompanha três onças-pintadas no Pantanal e mostra os desafios enfrentados pela espécie e a importância de sua preservação.

Região Sudeste

A Hora da Estrela (São Paulo, 1985)

Após a morte da tia, Macabéa deixa o interior e segue para São Paulo carregando a expectativa de encontrar uma vida melhor.

O Palhaço (Minas Gerais, 2011)

Pai e filho percorrem o País trabalhando em um circo itinerante, mas um deles começa a questionar a rotina da estrada e os caminhos que escolheu seguir.

Rio, 40 Graus (Rio de Janeiro, 1955)

Em um domingo de calor intenso, um grupo de garotos percorre as ruas do Rio de Janeiro vendendo amendoins e revelando diferentes retratos da cidade.

Vicentina Pede Desculpas (Minas Gerais, 2026)

Depois que um ônibus dirigido por seu filho cai de um viaduto e provoca dezenas de mortes, Vicentina procura os familiares das vítimas em busca de perdão.

Região Sul

O Tempo e o Vento (Rio Grande do Sul, 2013)

Baseado na obra de Erico Verissimo, acompanha amores, conflitos e transformações na trajetória de duas famílias rivais ao longo de 150 anos.

Estômago (Paraná, 2007)

A vida de um cozinheiro talentoso passa por mudanças radicais, levando-o de um boteco simples a um restaurante renomado e, posteriormente, à prisão.

O Homem que Copiava (Rio Grande do Sul, 2005)

Para impressionar a mulher por quem é apaixonado, um jovem decide produzir dinheiro falso usando a fotocopiadora da papelaria onde trabalha.

Saneamento Básico, O Filme (Rio Grande do Sul, 2007)

Sem recursos para resolver a falta de esgoto da comunidade, moradores descobrem que a única verba disponível está destinada à produção de um filme.

Virtuosas (Santa Catarina, 2025)

A trama acompanha mulheres cristãs selecionadas para uma imersão dedicada ao fortalecimento da feminilidade, em uma história que aborda fé, identidade e os dilemas da geração Z.

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