Dia do Cinema Brasileiro Dia do Cinema Brasileiro: Walter Salles escolhe seus cinco filmes nacionais preferidos; confira Diretor conquistou o Oscar pelo trabalho em ''Ainda Estou Aqui''

O diretor Walter Salles, do vencedor do Oscar "Ainda Estou Aqui", aproveitou o Dia do Cinema Brasileiro para revelar cinco de seus filmes nacionais favoritos. Em quadro do aplicativo Letterboxd nas redes sociais, o diretor de "Central do Brasil" apresentou sua lista.

"Uma das coisas mais difíceis é escolher quatro filmes brasileiros, temos uma cinematografia tão extraordinariamente polifônica e tão criativa, na frente e por trás das câmeras", disse o diretor, que deu uma "roubadinha" e inseriu um quinto longa da proposta.

Confira os cinco filmes brasileiros citados por Walter Salles, sem ordem de preferência:

" Terra em Transe" (1967), de Glauber Rocha

" Cabra Marcado para Morrer" (1984), de Eduardo Coutinho

" São Paulo, Sociedade Anônima" (1965), de Luiz Sergio Person

" O Som ao Redor" (2012), de Kleber Mendonça Filho

"Fico te Devendo uma Carta sobre o Brasil" (2019), de Carol Benjamin

