A- A+

AUDIOVISUAL Dia do Cinema Brasileiro: plataformas, canais de TV e cinemas exibem clássicos nacionais; confira Filmes como "Saneamento Básico", "O Agente Secreto" e "Minha Mãe É Uma Peça 2" integram programação comemorativa

O Dia do Cinema Brasileiro é celebrado nesta sexta-feira (19), data que faz referência às primeiras filmagens realizadas no país pelo italiano Afonso Segreto em 19 de junho de 1898. Quase 130 anos depois, o audiovisual nacional cresceu e ganhou visibilidade.

Para celebrar a data, redes de salas de cinema, plataformas de streaming e canais de TV prepararam programações especiais. Serão exibidos clássicos nacionais, estreias recentes, sucessos de bilheteria e preciosidades que merecem ser descobertas pelo grande público. Confira as dicas:

Cinemas

Estreias brasileiras dividem espaço nas salas de cinema com blockbusters internacionais. Nesta semana, chegou ao circuito exibidor “Quinze Dias”, comédia romântica adolescente baseada no best-seller homônimo de Vitor Martins. Dirigido por Daniel Lieff, o filme mostra a jornada de autodescoberta de dois garotos com grandes diferenças.



O Cinema da Fundação exibe com exclusividade no Recife “Eclipse”, segundo longa da diretora Djin Sganzerla, com nomes como Sergio Guizé, Lian Gaia, Selma Egrei, Luís Melo e Clarisse Abujamra no elenco. O thriller toca em assuntos como violência contra a mulher, amor entre irmãs, ancestralidade e resistência.

Outros títulos brasileiros seguem em cartaz nos cinemas, como “BuenosAires”, “Trago Seu Amor”, “Criadas”, “Rio de Sangue”, “Sexo e Destino” e “(Des)controle”. Na rede Cinesystem, que conta com salas em Paulista, no North Way Shopping, pessoas vestindo camiseta da Seleção Brasileira poderão assistir a qualquer filme nacional por apenas R$ 10.

Streaming

Com várias produções brasileiras no catálogo, a Netflix preparou uma seleção especial de 25 filmes. Entre as sugestões, que passam por diferentes regiões do país, estão “Noites Alienígenas”, primeiro longa filmado no Acre; o pernambucano “O Agente Secreto”, vencedor do Globo de Ouro; e “Saneamento Básico, O Filme”, famosa comédia do gaúcho Jorge Furtado.

Para os assinantes do plano “premium”, o Globoplay disponibiliza o trilho temático “Viva o Cinema Nacional”, que reúne sucessos como “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos; e “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal. Na mesma plataforma, o Telecine traz duas seleções especiais com os temas “Top 10 Sucessos do Cinema Brasileiro” e “Craques do Cinema Nacional”.

Televisão

A Globo também comemora o Dia do Cinema Brasileiro em seus canais abertos e pagos. Na TV Globo, a “Sessão da Tarde” terá exibição de “Minha Mãe é uma Peça 2”, às 15h25.

Nos canais Telecine Cult e Telecine Premium, o público conta com uma lista grande de opções. Entre os filmes selecionados, estão: “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi; “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho; “Motel Destino”, de Karim Aïnouz; “Vitória”, de Andrucha Waddington e Breno Silveira; e “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles.

Já o Canal Brasil preparou uma maratona especial, que começa às 14h30. A seleção reúne clássicos como “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha; “Cabra Marcado para Morrer”, de Eduardo Coutinho; “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil”, de Carla Camurati; e “Central do Brasil”, de Walter Salles.

Veja também