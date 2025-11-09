Dom, 09 de Novembro

celebração

Dia do Frevo de Bloco: arrastão do Paço do Frevo celebra data com cortejo e homenagens no Recife

Evento contou com 25 agremiações e homenageou Edgard Moraes, no Marco Zero, neste domingo (9)

25 agremiações líricas desfilaram pelas rua do Bairro do Recife no arrastão de blocos em homenagem ao dia do Frevo de Bloco Lírico.25 agremiações líricas desfilaram pelas rua do Bairro do Recife no arrastão de blocos em homenagem ao dia do Frevo de Bloco Lírico. - Foto: Felipe Ribeiro/ Folha de Pernambuco

O Bairro do Recife foi palco, neste domingo (9), do Arrastão do Frevo de Blocos Líricos, evento que celebrou o Dia do Frevo de Bloco e homenageou o maestro e compositor Edgard Moraes. 

A programação começou às 15h30, no Marco Zero, e o cortejo passeou em direção ao Paço do Frevo, reunindo mais de 25 blocos líricos, além do Coral Edgard Moraes, regido pelo maestro Marco Cézar, e da Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa. 

A realização é do Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, com gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), em parceria com o Coral Edgard Moraes.

Formado por familiares do homenageado, o coral busca preservar a memória e a estética lírica do gênero. 

Entre as agremiações, marcaram presença o Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda e Seresteiros de Salgadinho.

De acordo com a gestão do espaço cultural, o arrastão reforça o papel do Paço do Frevo como espaço de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, celebrando tradição, afeto e história.

Frevo de Bloco
O Dia do Frevo de Bloco, celebrado em 1º de novembro, foi instituído por lei municipal em 2004, marcando o centenário do nascimento de Edgard Moraes, um dos maiores nomes da vertente lírica do frevo.

O cortejo destaca a tradição do frevo de bloco, caracterizado por corais femininos e pela sonoridade da orquestra de pau e corda, com instrumentos como violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.

 

