celebração Dia do Frevo de Bloco: arrastão do Paço do Frevo celebra data com cortejo e homenagens no Recife Evento contou com 25 agremiações e homenageou Edgard Moraes, no Marco Zero, neste domingo (9)

O Bairro do Recife foi palco, neste domingo (9), do Arrastão do Frevo de Blocos Líricos, evento que celebrou o Dia do Frevo de Bloco e homenageou o maestro e compositor Edgard Moraes.

A programação começou às 15h30, no Marco Zero, e o cortejo passeou em direção ao Paço do Frevo, reunindo mais de 25 blocos líricos, além do Coral Edgard Moraes, regido pelo maestro Marco Cézar, e da Orquestra Evocações, comandada pelo maestro Barbosa.

A realização é do Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife, com gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), em parceria com o Coral Edgard Moraes.

Formado por familiares do homenageado, o coral busca preservar a memória e a estética lírica do gênero.

Entre as agremiações, marcaram presença o Bloco das Flores, Bloco da Saudade, Boêmios da Boa Vista, Batutas de São José, Compositores e Foliões, Flor da Lira do Recife, Cordas e Retalhos, Eu Quero Mais, Canta Olinda, Flor da Lira de Olinda e Seresteiros de Salgadinho.

De acordo com a gestão do espaço cultural, o arrastão reforça o papel do Paço do Frevo como espaço de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, celebrando tradição, afeto e história.

Frevo de Bloco

O Dia do Frevo de Bloco, celebrado em 1º de novembro, foi instituído por lei municipal em 2004, marcando o centenário do nascimento de Edgard Moraes, um dos maiores nomes da vertente lírica do frevo.

O cortejo destaca a tradição do frevo de bloco, caracterizado por corais femininos e pela sonoridade da orquestra de pau e corda, com instrumentos como violões, cavaquinhos, bandolins, violinos, flautas, clarinetes e percussão.

