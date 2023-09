A- A+

Cultura Dia do Frevo: Paço do Frevo oferta cinco cursos e oficinas envolvendo o ritmo; confira opções Programação montada pela Escola Paço do Frevo tem aulas para aprender a frevar e tocar percussão, além de oficinas gratuitas com Maestro Duda, de xilogravura com Frevo e de capoeira

No mês em que se comemora o Dia Nacional do Frevo, celebrado em 14 de setembro, o Paço do Frevo oferece cursos envolvendo o ritmo pernambucano. A Escola Paço do Frevo preparou uma programação com cinco cursos e oficinas a serem realizadas no museu. Serão cursos de média duração para aprender os passos do Frevo e para tocar percussão e ritmos pernambucanos. Oficinas de dança-capoeira e de xilogravura envolvendo o Frevo, além da oficina “Desvendando” com o gênio da composição e do arranjo, o Patrimônio Vivo de Pernambuco Maestro Duda.

Confira todos os cursos:

CURSO LIVRE DE FREVO - Ministrado pelo passista Wanderley Aires, o curso “Corpo e cultura em movimento” mescla aspectos da história do Frevo com dança e música, construindo, através do corpo em movimento, as dramaturgias que envolvem essas expressões. A ideia é estimular o desenvolvimento da consciência corporal relacionando o corpo e a sombrinha de Frevo, através de sequências coreográficas alternadas com exercícios de improvisação, registros visuais e audiovisuais (revistas, livros, fotografias, recortes e vídeos) e conhecimento das trajetórias de mestres e mestras do ritmo. Wanderley Aires vai colocar em relação o cotidiano de cada pessoa com a experiência de dançar, de deixar-se desafiar e de ser provocado pelo Frevo.

As aulas, para iniciantes e iniciados a partir de 16 anos, acontecem entre 12 de setembro e 9 de novembro, sempre às terças e quintas, das 19h às 20h30. O investimento é R$ 150 via Sympla. É possível solicitar bolsa através deste link.

DESVENDANDO MAESTRO DUDA - Um dos maiores regentes, compositores, arranjadores e instrumentista de todos os tempos — do Frevo em especial —, José Ursicino da Silva, o Maestro Duda, estará à frente da oficina Desvendando deste mês de setembro. No dia 16, das 15h às 18h, com inscrição gratuita através do link, ele vai compartilhar sua trajetória pessoal e suas proposições práticas, mostrando seus saberes e modos de fazer e pensar o Frevo.

Maestro Duda nasceu em Goiana, na Mata Norte do Estado, em 1935, foi eleito Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2010 e homenageado do Carnaval recifense em 2011. Começou a estudar música aos oito anos. Aos dez, já era integrante da banda Saboeira e logo escreveria sua primeira composição, o frevo “Furacão”. Dali podia-se prever o que tornaria Duda um gênio da composição e do arranjo e uma das grandes referências do Frevo. Com ampla formação, seu múltiplo talento o levou a formar várias bandas de Frevo eleitas as melhores do ano nos Carnavais do Recife. Fez música para teatro, trabalhou em TVs, tocou oboé na Orquestra Sinfônica do Recife, foi professor-arranjador do Conservatório Pernambucano de Música. Compôs choros e sambas gravados por nomes como Jamelão e recebeu o prêmio de melhor arranjo de música popular brasileira em 1980.

CURSO LIVRE DE PERCUSSÃO E RITMOS PERNAMBUCANOS - Ministrado pelo percussionista, compositor e professor Júnior Teles, para o público adulto iniciante e iniciado a partir de 16 anos, o curso “Percussão pernambucana” vai proporcionar uma experiência diversificada através da prática instrumental, suas técnicas e vivências. Ao longo de quatro módulos, os participantes irão explorar diferentes ritmos da música popular pernambucana, como Coco, Ciranda, Maracatu, Frevo, Afoxé e Forró. Cada módulo abordará ritmos específicos, apresentando os instrumentos de percussão correspondentes e ensinando suas técnicas básicas de execução. O curso culmina com uma apresentação final dos participantes.

Será de 19 de setembro a 5 de dezembro, sempre às terças-feiras, das 19h às 21h. As inscrições custam R$ 150 e podem ser feitas no Sympla.

OFICINA DE XILOGRAVURA “MEMÓRIAS E IMAGENS AFETIVAS DO FREVO” - Com dois encontros e carga horária total de oito horas, a oficina gratuita pretende trazer ao público as memórias que cada um tem do Frevo, através de sentimentos, valores e comportamentos, colocando essas referências para o papel e depois para a matriz em MDF. A facilitadora será Ilê Pessoa, natural do Recife e criada em Olinda, que tem formação em técnicas diversas.

Será nos dias 19 e 22 de setembro, das 14h às 18h. As imagens trabalhadas como xilogravuras depois serão expostas coletivamente em uma culminância da oficina. Podem participar pessoas a partir de 12 anos - inscrições através deste formulário.

OFICINA CHÃO DE CAPOEIRA - Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, das 19h às 21h, o bailarino, professor de dança e músico Alisson Lima vai ministrar a oficina gratuita que propõe colocar em prática os movimentos da capoeira que conversam intensamente com o chão, unindo capoeira e técnicas da dança contemporânea. Com exercícios de improviso, ele irá trabalhar, por exemplo, posições invertidas, movimentações rasteiras e contorções no plano baixo, evidenciando a dança-capoeira. As inscrições estão disponíveis neste formulário, para pessoas a partir de 18 anos.

Alisson iniciou sua carreira artística no Recife aos 14 anos, tendo vivências em danças de matrizes populares e capoeira. Foi vice-campeão (2010) e campeão (2011) no Concurso de Passista de Frevo de Recife. Também recebeu o prêmio de melhor solo e bailarino no Festival Internacional de Dança Encut (2013). Já deu aulas na Escola Municipal de Frevo do Recife e vem realizando diversos cursos livres de Frevo, Capoeira e danças brasileiras em universidades e centros culturais nacionais e do exterior.

PAÇO DO FREVO - Reconhecido pelo Iphan como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o Frevo. Patrimônio imaterial pela Unesco e pelo Iphan, o Frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo.

O Paço do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura e a gestão sob o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG). Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tem o patrocínio master do Instituto Cultural Vale e o patrocínio do Banco Itaú e da White Martins. Conta com o apoio do Grupo Globo, Pernambucanas, Rede e Valgroup.

SERVIÇO

Curso livre de Frevo “Corpo e Cultura em Movimento”

Com Wanderley Aires

De 12 de setembro a 9 de novembro

Terças e quintas, das 19h às 20h30

Público: adulto iniciante

Inscrições: R$ 150 via Sympla

Oficina Desvendando Maestro Duda

Com Maestro Duda

16 de setembro, às 15h

Acesso gratuito com inscrições neste link

Curso Livre de Ritmos Pernambucanos “Percussão Pernambucana”

Com Júnior Teles

De 19 de setembro a 5 de dezembro

Às terças-feiras, das 19h às 21h

Inscrições: R$ 150 via Sympla

Oficina de xilogravura “Memórias e imagens afetivas do Frevo”

Com Ilê Pessoa

Dias 19 e 22 de setembro, das 14h às 18h

Acesso gratuito com inscrições neste link

Oficina Chão de Capoeira

Com Alisson Lima

Dias 25, 26 e 27 de setembro, das 19h às 21h

Acesso gratuito com inscrições neste link

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

