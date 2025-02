A- A+

DIA DO FREVO Dia do Frevo para celebrar no passo do Paço e do Recife Frevo Festival Celebrado neste domingo, 9 de fevereiro, Dia do Frevo em Pernambuco tem programação no Bairro do Recife, no Paço do Frevo, e na Boa Vista, no Teatro do Parque

E se porventura um dia “(...) o Frevo chegasse a dominar em todo o Brasil?". E se quem viesse a Pernambuco pudesse “ver como é feito o passo ao som de uma orquestra pra valer”?



Faz tempo que o cantor e compositor Silvério Pessoa deseja esse feito em seu “Micróbio do Frevo” - composição de Genival Macedo interpretada por ele e reproduzida em querer por quem é da terra do maior e melhor Carnaval.



Aliás, provavelmente esse anseio paira desde que foi citado pela primeira vez, e lá se vão pelo menos 118 anos, quando em 9 de fevereiro de 1907 a palavra que dá nome ao maior ritmo da Terra dos Altos Coqueiros foi proferida pela imprensa no Recife, através do “Jornal Pequeno”.

Patrimônio

O feito marca para Pernambuco o Dia do Frevo, que também se tornou nesta mesma data, em 2007, Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Crédito: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco



E, portanto, neste domingo (9), a manifestação cultural será celebrada pela Orquestra Popular do Recife e pela Companhia de Frevo do Recife na programação do Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

E no Teatro do Parque, na Boa Vista, no mesmo dia, vai ser realizado o 1º Recife Frevo Festival, com artistas de gerações distintas e com o lendário Jota Michiles, 82, como homenageado da primeira edição. O intuito é celebrar a data e destacar o panorama de renovação do ritmo em Pernambuco.

No Paço

A partir das 17h e com acesso gratuito, a programação do Paço do Frevo ficará por conta de Ademir Araújo, o Maestro Formiga, compositor, arranjador e Mestre Vivo do Frevo que vai comandar a Orquestra Popular do Recife - conjunto de metais Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, idealizado por Ariano Suassuna.



Vale lembrar que neste 2025 a orquestra celebra 50 anos de histórias que registram, por exemplo, ter sido ela a primeira a subir na saudosa Frevioca, em 1980.



Orquestra Popular do Recife e Maestro Formiga | Crédito: Divulgação

Em frente ao Paço a apresentação contará também com o ‘ferver’ da Companhia de Frevo do Recife, formada por profissionais do passo. A data também é, há 11 anos, o dia de fundação do museu Paço do Frevo, dedicado totalmente ao ritmo.



O equipamento da Prefeitura do Recife gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

No Parque

Já no Teatro do Parque, o domingo terá a primeira edição do Recife Frevo Festival. Jota Michiles, o homenageado, será anfitrião do encontro de ‘frevistas’, com início às 17h.



Por lá, um panorama do ritmo em Pernambuco ganha o palco com velhas e novas gerações da cena no Estado.

Com acessibilidade em Libras e acesso gratuito, o festival tem fomento do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC) e apoio, inclusive, do Paço do Frevo.



De acordo com a coordenadora geral do evento, Michelle de Assumpção, a ideia do evento é “promover o diálogo e desconstruir que o frevo é só cultura de Carnaval”.

Na programação, serão três horas dedicadas a maior manifestação rítmica de Pernambuco. Além de Michiles, a Transversal Frevo Orquestra, Silvério Pessoa, Nena Queiroga, Luciano Magno, Romero Ferro e Maestro Formiga, dentre outros, integram o elenco do festival.



Silvério Pessoa, cantor e compositor pernambucano | Crédito: Reprodução/Instagram

Ainda na agenda, atividades pedagógicas no Paço do Frevo no próximo dia 19, desdobram o evento com aula-espetáculo ministrada por Jota Michiles na Roda de Diálogo “O Frevo na Ponta: Orquestras de Rua e a Dança no Meio do Povo”.



Além disso, haverá também a ação “Batalha de Orquestras” e um minidocumentário audiovisual sobre a edição servirá como culminância do legado do evento.

SERVIÇO

Dia do Frevo e aniversário do Paço do Frevo

Com a Orquestra Popular do Recife e Cia de Frevo do Recife

Quando: Domingo (9), às 17h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo

Dia do Frevo com o 1º Recife Frevo Festival

Com Jota Michiles, Silvério Pessoa, Nena Queiroga e Maestro Formiga, entre outros artistas

Quando: Domingo (9), às 17h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Acesso gratuito (ingresso distribuído na bilheteria uma hora antes)

Informações: @recifefrevofestival

