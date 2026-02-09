A- A+

CELEBRAÇÃO No Dia do Frevo, Paço do Frevo comemora aniversário com 12 horas de programação Nesta segunda-feira (9), museu recebe show de Nena Queiroga, apresentação de blocos líricos, desfile de troça e outras atrações, com entrada gratuita

Celebrado nesta segunda-feira (9), o Dia do Frevo impulsiona uma programação especial no Paço do Frevo. A data, que marca ainda o aniversário de 12 anos do museu, é celebrada com show, dança, exposição e desfile carnavalesco.

O equipamento da Prefeitura do Recife, gerido pelo IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão, abre as portas em horário estendido: das 10h às 21h30. Neste dia de comemorações, o acesso ao espaço é gratuito para todos os públicos.

As quase 12 horas de programação têm início com “Doses de Frevo”, visitas guiadas pelos educadores do espaço. A equipe apresenta aos visitantes três exposições em cartaz: “Frevo Vivo”, mostra principal que ocupa parte do térreo e o terceiro andar; “Frevo pra Vestir”, dedicada ao universo das fantasias e adereços; e “Maestros - Retratos da Folia”, com imagens de maestros que lideram tradicionais orquestras.

O público também tem a chance de participar de vivências curtas com o frevo, sem a necessidade de inscrição prévia. As aulinhas de música ocorrem às 14h, 14h40, 15h20 e 16h, e de dança, às 18h, 18h30, 19h e 19h30.

Dez blocos líricos participam de uma apresentação no terceiro andar do museu, às 14h30, acompanhados pela Orquestra Aurora dos Carnavais. Boêmios da Boa Vista, Cordas e Retalhos, Damas e Valetes, Flor do Tamarindo, Bloco das Flores, Bloco das Ilusões, Vassourinhas do Recife, Bloco da Saudade, Batutas de São José e Seresteiro de Salgadinho participam do encontro.

A troça carnavalesca mista Eu Me Paço Mesmo desfila, a partir das 19h, pela Praça do Arsenal da Marinha, ao som da Orquestra Backstage. A concentração será em frente ao equipamento cultural.

Logo após o desfile, o palco montado na Praça do Arsenal recebe a cantora Nena Queiroga. Ela comanda um show em homenagem ao frevo, a partir das 20h, com participações de convidados como Ylana, Flaira Ferro, Rafa Grun, Orquestra Malassombro, Robertto e Coral Edgard Moraes, além dos passistas do projeto Você e Eu no Frevo.



