A- A+

DIA DO LEITOR Dia do Leitor: sete livros para incentivar as crianças a lerem mais A escritora e diretora da editora Colli Books, Isa Colli explica como criar o hábito de leitura nos jovens

No próximo sábado (7) comemora-se o Dia do Leitor, e nada melhor do que se inspirar em obras literárias para celebrar a data. A escritora e diretora da editora Colli Books, Isa Colli, selecionou sete livros com o objetivo de conscientizar sobre a importância da leitura e incentivar a formação de novos leitores.

"A infância é a fase perfeita para estimular a paixão pelos livros. E quando a criança toma gosto, é grande a chance de se tornar um leitor voraz por toda vida. Sejam crianças, jovens ou adultos, todo nosso trabalho na Colli Books é feito pensando sempre nos leitores, por isso essa data é tão especial", afirma Isa.

Conheça 7 obras de literatura da Colli Books para o desenvolvimento do público mirim:

Vivene e Florine no fundo do mar: A nova obra de Isa Colli faz parte da coleção que tem como protagonistas as abelhas Vivene e Florine. Nesta aventura, elas realizam o sonho de conhecer o fundo do mar. Passam por um longo curso de mergulho para participar de uma excursão programada pelos peixes da região. Elas vivem um dia incrível, mas também se deparam com lixo deixado pelos humanos e decidem agir para acabar com o problema.

O ninho vazio: O livro do autor Luís Antônio Violin mostra que para se ter um lar fraterno e repleto de carinho, basta compartilhar amor e respeito. A obra conta a saga da mamãe tico-tico, que ficou furiosa ao descobrir que seu ninho tinha sido invadido por um pássaro chamado chupim. O invasor depositou dois ovos ao lado do seu pequeno ovinho. Mas a mamãe pássaro logo se apegou também aos dois ovos deixados em seu ninho. Os filhotes nasceram e todos ali eram tratados com atenção e carinho.

Minha bebê ama Brasília: A autora Iris Borges conta a relação de afeto de Adriano com sua filha, a bebê Rafa. Ele adora passear com ela pelas ruas de Brasília, caminhar devagar mostrando os monumentos, os bairros, as diferentes paisagens, sempre explicando um pouco da história e dos encantos do Distrito Federal. O livro é um verdadeiro passeio pela história da capital do nosso País.

Com os pés sujos de lama:A escritora Ana Rapha Nunes mostra a importância dos vínculos construídos na infância, seja com a mãe, o pai, a avó, um amigo, enfim, relacionamentos que cada vez mais vão se tornando distantes em nosso tempo de pressa, muito trabalho e contatos virtuais.

Tatúlio em - tá tudo bem agora: De autoria de Renato Oliveira e Marcelo Correia, conta a história de Tatúlio, um tatu na flor da idade que está descobrindo os seus talentos musicais e, tímido como ele só, tenta contar a novidade aos pais Tatonho e Tatelma. Contudo, eles vivem ocupados e não lhe dão ouvidos. Porém, em seguida, algo acontece na toca e muda para sempre o jeito dessa família se relacionar.

Meu diário mitológico:no título, as aventuras de Zeus, Poseidon, Afrodite e companhia são contadas pelo olhar descomplicado do adolescente Luca Cataldi. Você vai descobrir curiosidades incríveis sobre deuses e heróis. Venha para o Olimpo e embarque nesta viagem eletrizante.

O menino que descobriu as cores: Resultado da parceria entre mãe e filho, Tais Faciolli e Tiago Vilariño, o livro conta a história de Jorginho, um menino esperto e curioso que descobre a magia das cores misturando três potes de tinta.

Veja também

luto Morre aos 86 anos Owen Roizman, diretor de fotografia do "O Exorcista" e "Operação França"