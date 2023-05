Dia do Orgulho Nerd acontece nesta quinta-feira (25); saiba onde comemorar

A- A+

No dia 25 de maio de 1977 aconteceu a estreia do primeiro filme da saga Star Wars, “Uma Nova Esperança”. Já na mesma data de 2001, foi feita uma homenagem à morte do escritor britânico Douglas Adams, que trabalhou na série “Monty Python” e na trilogia de cinco livros chamados “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. Não precisou de mais que isso para oficializar a ocasião, como o Dia do orgulho Nerd, que até hoje é comemorado nos calendários ao redor do mundo.

Nos últimos anos, super-heróis, ficção científica, livros de fantasia e videogames são hobbies que tem se encontrado dentro da cultura pop. Apesar de antigamente já terem sido motivo para fazer bullying com alguém, aos poucos, todos estão se tornando um pouco nerd.

Como comemorar?



“Dia da Toalha”, organizado pela esquipe do power Kon Recife, em homenagem ao livro de Adams, que descreve a toalha como um item essencial para qualquer viajantes da galáxia, é uma feira cultural voltada aos fãs de quadrinhos, desenhos animados, vídeo games, filmes, seriados, jogos, animes e livros, inspirado nos moldes do evento que acontece todo ano nos Estados Unidos. Em sua décima edição, ele trouxe ao auditório do Centro de Convenções Mesas de Rpg, Pokemon Go e Card Games, no sábado (20) . Além de concursos de cosplays e a atração principal: O dublador Raphael Rossatto, dono das vozes Brasileiras do Super Mário e Peter Quill, dos "Guardiões da Galáxia".

“Jaqueira GeeK” acontece na livraria Jaqueira, unidade do Bairro do Recife, e conta com programação que vai desde campeonato de jogos como “Smash Bros” e “Pokémon Scarlet”; concurso de cosplays (fantasia que envolve interpretar os personagens); ala com artistas como Carlos Eduardo, Rafael Sam, Paulo Vinícius, Gabriel Silvain, Mari Ilustra e Shiko; bate papo e sessão de fotos com Marco Ribeiro, dublador oficial do Tom Hanks no Brasil e também conhecido pelos papéis em “O Máscara”, “Homem de Ferro”, “Austin Powers”, “Os Simpsons”, “Vida de Inseto”, “Yuyu Hakusho” e Woody em “Toy Story”; e mesas de grupo de RPG.

Para os maratonistas de sofá que não querem sair de casa os serviços de streaming e televisão também exibem programação com filmes que definem a cultura nerd como o Telecine que passará “Jurassic Park”, “Warcraft”, “Transformers” e “John Wick”.

Serviço:

Jaqueira Geek

Quando: Sábado (27) e domingo (28)

Onde: Livraria Jaqueira - Bairro do Recife

Mais informações: @livraria.jaqueira

Veja também

