Reconhecimento Dia do Quadrilheiro Junino é celebrado com homenagens na Câmara Municipal do Recife; entenda Representantes das quadrilhas juninas do Recife recebem homenagem do legislativo municipal

Representantes das quadrilhas juninas de Pernambuco receberão homenagem, nesta terça-feira (27), na Câmara Municipal do Recife. A reunião solene ocorre a partir das 16h, no plenário da Casa de José Mariano, em função do Dia Municipal do Quadrilheiro Junino.

A ação foi proposta pelo vereador Almir Fernando (PCdoB) e aprovada no plenário da Câmara, conforme o requerimento nº 1475/2023. Entre os homenageados, estão a Associação Cultural Quadrilha Junina Evolução, pelos seus 15 anos, e a dupla Mateus e Catirina (Ivan Leite e José Brito).

A solenidade contempla ainda as cinco primeiras colocadas no 37º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas promovido pela Prefeitura do Recife: Lumiar (campeã), Evolução (vice-campeã), Zé Matuto (3º lugar), Raio de Sol (4º lugar) e Origem Nordestina (5º lugar). Além delas, a Dona Matuta, terceiro lugar do Festival de Quadrilhas Juninas da TV Globo, também participa.



Na reunião, estarão presentes o secretário de Cultura de Pernambuco, Silvério Pessoa; o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello; e o gerente de Programação Regional da Globo Pernambuco, Fernando Esdras. A coordenação da solenidade é do professor, produtor cultural e jurado do concurso de quadrilhas juninas Clébio Marques, CEO da Usina Produções.



