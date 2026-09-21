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FILMES Dia dos Amantes: confira dez produções do cinema para se apaixonar Nesta terça-feira (22) se comemora o Dia dos Amantes, data que marca a transição para a primavera, considerada por muitos a estação mais romântica do ano

Nesta terça-feira (22), no dia em que se comemora o Dia dos Amantes - data que marca a transição para a primavera, considerada por muitos a estação mais romântica do ano - a Folha de Pernambuco separou uma lista com 10 filmes para lembrar que amar é se permitir à dualidade.

Ridículo como nas cartas de "Diário de uma paixão"; como nos encontros secretos de "O Segredo de Brokeback Mountain"; como Alex (Fernanda Torres) dedicando Gal para seu amor em "Terra Estrangeira". Por fim, ridículo como tudo aquilo que se faz quando está sendo levado pela paixão.

Afinal, como dito em trecho de um poema escrito por Álvaro de Campos (heterônimos de Fernando Pessoa) e, posteriormente, musicado por Maria Bethânia: “As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas”, cantou.

Confira a lista completa de filmes que legalizam o ridículo quando se está apaixonado:

“Amantes Eternos” (2013)

Dirigido por Jim Jarmusch, fala profundamente sobre a paixão, mas de uma forma ampla e sensível que vai muito além do romance tradicional. Os vampiros Adam e Eve, (Tilda Swinton e Tom Hiddleston) são eruditos que acumularam séculos de conhecimento. O roteiro usa a paixão pela arte, pela ciência e pelo outro como antídoto para a melancolia, o tédio e a vontade de desistir da existência.

Disponível no Amazon Prime Video.

“Terra Estrangeira” (1995)

Em meio ao caos, à desilusão e ao desenraizamento do país de nascença, os protagonistas brasileiros Paco (Fernando Alves Pinto) e Alex (Fernanda Torres) se apaixonam do outro lado do oceano, em Lisboa. Dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, o longa acompanha a vontade de dois estrangeiros em se sentir em casa em outro país até que encontram o amor. “A gente podia encalhar aqui agora” é frase que resume o filme, é quando qualquer lugar pode ser casa com a pessoa certa.

Disponível no Globoplay e Netflix.

“Fale com Ela” (2002)

Essa película de Almodóvar acompanha um enfermeiro em completo estado de paixão por uma paciente que está em coma. Ele projeta nela todas as suas expectativas, conversando e cuidando dela como se houvesse uma troca real. Nesse caso, a paixão transforma o afeto em algo insano, em que o outro passa a ser um objeto de desejo ou refúgio absoluto. O filme é ganhador do Oscar de Melhor Roteiro Original.

Disponível no Mercado Play.

“Acampamento Miasma” (2026)

Estrelado por Gillian Anderson e Hannah Einbinder, o filme subverte os clichês do terror slasher tradicional através de uma perspectiva queer. Dirigido por Jane Schoenbrun, o longa utiliza o romance, o tesão e a paixão como ferramentas de libertação de traumas e autodescoberta.

Disponível no Apple TV e Amazon Prime Video.

“Casablanca” (1942)

Uma das maiores histórias de amor do cinema, "Casablanca" foi indicado a oito Oscars e arrematou três, entre eles o de melhor filme. O romance entre os americanos exilados deixa de ser apenas um desejo individual e se transforma em uma escolha altruísta quando um personagem decide abrir mão de seu amor para permitir que fuja e ajude na luta maior contra a opressão. (Alerta de spoiler!) A cena final no aeroporto consolida a mensagem de que a paixão nem sempre termina em final feliz tradicional, mas pode viver eternamente na memória resumida na célebre frase: "Nós sempre teremos Paris".

Disponível na HboMax e Telecine.

"Romance" (2008)

Com Wagner Moura, Andrea Beltrão, Letícia Sabatella, Marcos Nanini e José Wilker no elenco, o longa-metragem brasileiro fala da avalanche que pode ser se apaixonar. Dirigido por Guel Arraes e com roteiro assinado por ele e Jorge Furtado, o filme faz um paralelo genial entre o amor idealizado, trágico e eterno dos palcos e o amor real do dia a dia, que precisa lidar com a rotina, o ciúme, a posse e a segurança.

Disponível no Globoplay e Mubi.





"O Segredo de Brokeback Mountain" (2005)

O drama romântico dirigido por Ang Lee é baseado em um conto da autora Annie Proulx. "Eu queria saber como largar você" é a frase que marca o filme que trata de uma paixão proibida em um contexto social em que o preconceito ainda era muito escutado e o amor entre dois homens passava a ser um absurdo. Penalizados por não poder amar livremente, vivem escondidos por não conseguir se livrar da paixão.

Disponível no Apple TV e Amazon Prime Video.

"Sem Reservas" (2007)

Indo para a vertente de filmes mais água com açúcar, o filme dirigido por Scott Hicks acompanha a rotina rígida de Kate que desmorona com a chegada de Nick (Aaron Eckhart), um novo sub-chef extrovertido, alegre e apaixonado por ópera. Inicialmente, são vistos como rivais até que a partir da paixão que compartilham pela comida, a química bate. A nova relação faz quebrar barreiras, permitindo que Kate se abra para uma nova paixão amorosa e também aprenda a dar uma relaxada.

Disponível na HboMax, Netflix e Amazon Prime Video.



"Alguém tem que ceder" (2003)

Imagina só descobrir que o seu provável grande amor namora na verdade com a sua filha? A comédia romântica também se encaixa no rótulo “água com açúcar”, mas faz também refletir sobre amor e maturidade. O protagonista Harry (Jack Nicholson), um solteirão convicto que só namorava mulheres jovens, descobre o amor verdadeiro ao se envolver com Erica (Diane Keaton), uma mulher da mesma faixa etária. O enredo aborda como o coração pode florescer novamente após desilusões amorosas, divórcio e o passar dos anos. Esse é pra você que está apaixonado ou está precisando voltar a acreditar no amor.

Disponível na Amazon Prime Video.

"Convidado Vitalício" (2019)

Utilizando a estrutura clássica e bem-humorada de uma comédia romântica, o filme acompanha um protagonista (Jack Quaid) romântico convicto que passa a vida esperando pela "mulher perfeita". Com muita acidez, o filme mostra como o amor verdadeiro muitas vezes nasce de uma base sólida de amizade.

Disponível na HboMax.

"Diário de uma Paixão" (2004)

E se o amor durar para sempre? Aqui o cafona se quebra com um dos maiores plot-twist dos filmes românticos. O filme dirigido por Nick Cassavetes é baseado no best-seller de Nicholas Sparks e estrelado por Ryan Gosling e Rachel McAdams. A história vai muito além de uma simples paixão passageira e explora a evolução do sentimento ao longo de uma vida inteira. É aquele filme que faz perceber quão cafona e delicioso pode ser estar apaixonado, ou, nas palavras de Fernando Pessoa, ridículo.

Disponível na HboMax e Amazon Prime Video.

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