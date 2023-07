Dia dos Avós: confira eventos para celebrar a data no Recife, nesta quarta-feira (26)

A- A+

O Dia dos Avós é celebrado no Brasil nesta quarta-feira (26). Para comemorar a data e homenagear familiares tão importantes, alguns eventos especiais foram programados no Recife. Confira algumas opções:

RioMar

No RioMar Shopping, localizado no Pina, na Zona Sul do Recife, as vovós e os vovôs vão poder curtir um show com sucessos do passado. A banda O Disco apresenta, a partir das 19h, na praça de alimentação, um repertório de clássicos do grupo Roupa Nova, com canções como “Whisky a Go Go” e “Dona”. A entrada é gratuita.

Livraria do Jardim

O lançamento do livro "Goiana: Do Carangueijo ao Jeep", do autor Antônio Nelson, marca o Dia dos Avós na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista, às 16h. O evento conta com a presença do escritor em sessão de autógrafos e bate-papo sobre a obra, que faz um mergulho profundo nas raízes históricas do município de Goiana. A entrada é gratuita, mas é necessário efetuar inscrição através do Sympla.



Plaza Shopping

O “Tardes no Piano”, projeto do Plaza Shopping, ganha uma edição especial de Dia dos Avós, às 17h30, com entrada gratuita. O pianista residente, Edson Santos, e o cantor convidado, Antônio Márcio, recebem o público com uma apresentação repleta de canções de seresta.





