Dia dos avós: relembre famosas que tiveram netos antes dos 50

A- A+

Há quem diga que o Dia dos Avós é comemorado neste 26 de julho por ser a data em que a Igreja Católica celebra São Joaquim e Santa Ana, pai e mãe de Maria, pais de Maria e, portanto, avós de Jesus Cristo. Outros creditam à Dona Aninhas, uma avó ilustre do Porto, em Portugal, a popularização desta efeméride. Nesta quarta-feira (26), vovôs e vovós tem sido homenageados nas redes sociais.

A seguir, algumas famosas que foram avós antes dos 50 anos:

Preta Gil

A cantora filha de Gilberto Gil foi mãe jovem, aos 19 anos. Francisco, seu filho, fruto do relacionamento com o ator Otávio Müller e hoje com 28 anos, também virou pai aos 19. Preta se tornou avó da pequena Sol de Maria aos 41 anos. À época do nascimento do bebê, a cantora falou ao EXTRA: "Estou em êxtase, não consigo nem explicar a sensação de ser avó, de ver o fruto do meu fruto, pegar no colo, sentir aquele cheirinho de bebê. Estamos todos encantados com a pequena Sol de Maria e, é claro, cada novo segundo da minha vida será mais feliz".



Claudia Ohana

A atriz foi avó aos 41 anos, quando sua filha, Dandara, deu à luz o pequeno Martin, em 2005. Mais tarde, em 2012, também ganhou o neto Arto. Em 2018, em entrevista à Marie Claire, Claudia Ohana falou sobre as maravilhas de ser avó: "É um barato ser avó porque o neto é a continuação do filho. Foi uma sensação incrível quando o Martim nasceu. Eu só tive uma filha e você acaba voltando àquela sensação de ser mãe outra vez. É tudo muito mágico! Às vezes eu não entendo como tem avós que não fazem parte da vida dos netos. É como se fosse um filho. É um amor incondicional', declarou.

Daniela Mercury

A cantora foi avó em 2009, aos 43 anos. Clarice, de 14 anos, é filha de Gabriel Póvoas, um dos filhos da cantora. E a pequena Mel, de 5 anos, é filha de Giovana, a mais velha de Daniela Mercury. "Sou leonina, boto limites para filhos. Para netos, não coloco limites. Aviso aos pais, dou uns toques, ensino, mas não executo. Coisas graves, eu falo, mas, se puder evitar dar broncas, pode ter certeza que vou fazer", disse Daniela no programa "Encontro", em 2019.

Tati Quebra-Barraco

Vovó mais jovem da lista, Tati ganhou o primeiro neto aos 29 anos de idade. Ela também foi mãe muito cedo, aos 14. Hoje aos 43, Tati tem dois netos: Kauã, de 14, e Pérola Victória, de 7.

Veja também

Acusações Kevin Spacey, absolvido por júri, mas rejeitado por Hollywood