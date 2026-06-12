Dia dos Namorados: veja casais famosos que são referência no amor para se inspirar
Alguns casais já superaram separações e hoje celebram uniões maduras e duradouras, outros demonstram longevidade
Está na hora de celebrar o afeto, afinal, é Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12). Mas para quem ainda não encontrou o seu par e busca uma inspiração, vale a pena olhar para casais que chamam a atenção pela união, pela parceria ao longo dos anos e pela forma como construíram histórias que atravessam o tempo, entre momentos de conquistas, desafios e recomeços. Veja, a seguir, casais cuja trajetória são sinônimo de união hoje.
Tony Ramos e Lidiane Barbosa
Casaram-se em 1969, após dois anos de namoro. O casal, que tem dois filhos, Rodrigo e Andréa, é reconhecido pela longevidade da união, que ultrapassa cinco décadas. Lidiane acompanhou toda a trajetória profissional de Tony, atuando como uma de suas principais interlocutoras na carreira.
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Sandra Annenberg e Ernesto Paglia
Jornalistas, eles conheceram-se nos bastidores da profissão — quando ainda atuavam juntos na TV Globo. Estão juntos desde 1994 e oficializaram a união em 1996. O casal tem uma filha, Elisa. Mantêm a parceria profissional e pessoal um tanto discreta, evitando muita exposição da vida mais íntima.
Gilberto Gil e Flora Gil
Conheceram-se em 1979, em Salvador, e casaram-se em 1988. Flora assumiu a gestão da carreira de Gil na década de 1980, tornando-se uma figura central na administração de seus projetos artísticos. O casal tem três filhos: Bem, Bela e José.
Lázaro Ramos e Taís Araújo
Ambos atores, conheceram-se durante o trabalho na televisão e iniciaram o relacionamento em 2004. Após uma breve separação em 2008, retomaram a união em 2010. Pais de João Vicente e Maria Antônia, o casal gerencia carreiras independentes e projetos colaborativos de atuação e direção.
Caetano Veloso e Paula Lavigne
Casados desde 1986, o cantor e a atriz têm dois filhos, Zeca e Tom. Após um divórcio em 2004, mantiveram a colaboração profissional e uma convivência próxima. Em 2016, porém, anunciaram o retorno da união conjugal, mantendo a dinâmica que integra vida pessoal e gestão de carreira.
Angélica e Luciano Huck
Aproximaram-se em 2003 durante as filmagens do longa-metragem “Um show de verão” e se casaram em 2004. O casal tem três filhos: Joaquim, Benício e Eva. Ambos mantêm carreiras consolidadas na televisão, conciliando a rotina de figuras públicas com a administração da família.