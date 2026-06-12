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FAMOSOS Dia dos Namorados: veja casais famosos que são referência no amor para se inspirar Alguns casais já superaram separações e hoje celebram uniões maduras e duradouras, outros demonstram longevidade

Está na hora de celebrar o afeto, afinal, é Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12). Mas para quem ainda não encontrou o seu par e busca uma inspiração, vale a pena olhar para casais que chamam a atenção pela união, pela parceria ao longo dos anos e pela forma como construíram histórias que atravessam o tempo, entre momentos de conquistas, desafios e recomeços. Veja, a seguir, casais cuja trajetória são sinônimo de união hoje.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa

Tony Ramos e Lidiane Barbosa // Reprodução/TV Globo



Casaram-se em 1969, após dois anos de namoro. O casal, que tem dois filhos, Rodrigo e Andréa, é reconhecido pela longevidade da união, que ultrapassa cinco décadas. Lidiane acompanhou toda a trajetória profissional de Tony, atuando como uma de suas principais interlocutoras na carreira.





Sandra Annenberg e Ernesto Paglia

Ernesto Paglia, Elisa Annenberg-Paglia e Sandra Annenberg — Foto: Reprodução/Instagram



Jornalistas, eles conheceram-se nos bastidores da profissão — quando ainda atuavam juntos na TV Globo. Estão juntos desde 1994 e oficializaram a união em 1996. O casal tem uma filha, Elisa. Mantêm a parceria profissional e pessoal um tanto discreta, evitando muita exposição da vida mais íntima.

Gilberto Gil e Flora Gil

O casal Gilberto GIl e Flora Gil em cena de “Em casa com os Gil” // Divulgação/Amazon Prime Video



Conheceram-se em 1979, em Salvador, e casaram-se em 1988. Flora assumiu a gestão da carreira de Gil na década de 1980, tornando-se uma figura central na administração de seus projetos artísticos. O casal tem três filhos: Bem, Bela e José.

Lázaro Ramos e Taís Araújo

Lázaro Ramos e Taís Araújo // Instagram/Reprodução



Ambos atores, conheceram-se durante o trabalho na televisão e iniciaram o relacionamento em 2004. Após uma breve separação em 2008, retomaram a união em 2010. Pais de João Vicente e Maria Antônia, o casal gerencia carreiras independentes e projetos colaborativos de atuação e direção.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Paula Lavigne e Caetano Veloso — Foto: Reprodução Instagram



Casados desde 1986, o cantor e a atriz têm dois filhos, Zeca e Tom. Após um divórcio em 2004, mantiveram a colaboração profissional e uma convivência próxima. Em 2016, porém, anunciaram o retorno da união conjugal, mantendo a dinâmica que integra vida pessoal e gestão de carreira.

Angélica e Luciano Huck

Angélica e Luciano Huck // Instagram/Reprodução



Aproximaram-se em 2003 durante as filmagens do longa-metragem “Um show de verão” e se casaram em 2004. O casal tem três filhos: Joaquim, Benício e Eva. Ambos mantêm carreiras consolidadas na televisão, conciliando a rotina de figuras públicas com a administração da família.

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