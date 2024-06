A- A+

comemoração Dia dos Namorados: vinho, viagem, motel? Pesquisa revela preferências para a data; entenda Pesquisa mostra que 54% dos entrevistados não se importam com a efeméride

O que fazer no dia dos namorados com a pessoa amada? Mesmo que você não tenha uma resposta de imediato, há algumas preferências que costumam ser sempre são seguidas, segundo uma pesquisa da Hibou. O estudo publicado, nesta quarta-feira (12), e que ouviu 1.173 pessoas revela, entre outros dados, que a bebida preferida para a data é o vinho e uma viagem é o presente perfeito —mas também que 54% dos entrevistados sequer se importam com a efeméride.

A maior parte dos ouvidos pela pesquisa afirmam que não tem interesse em comemorar a data. Isso porque, explica o estudo, 44% está solteiro, seja procurando um amor ou não. Algumas pessoas dizem não se interessar pela data ou considera o dia apenas uma efeméride com objetivos comerciais.

Mas os que vão comemorar a data já têm preferências muito bem definidas. De acordo com o estudo, o vinho é a primeira opção (com 57%) para celebrar a data com a pessoa amada. Bem mais atrás, aparecem pizza (6%), japonesa (6%), espumante (5%).

E essa comemoração com rodada de comidas e bebidas deve ser feita em casa mesmo, de acordo com o estudo, para quase metade dos ouvidos. A pesquisa revela que 46% deve produzir algum momento em casa mesmo ou simplesmente não sair do lugar. Já 22% preferem sair para jantar em um restaurante, bar ou qualquer estabelecimento do tipo. Apenas 1% prefere partir para aproveitar em um hotel ou motel.

E é claro que uma trilha sonora vai bem para embalar o clima de romance. Segundo a pesquisa, o som preferido dos casais é o pop internacional, com 24%. O ritmo está “empatado” com a música popular brasileira, com 23%, nas tendências para o momento. Há quem diga que “qualquer coisa” já funciona na ocasião (12%). E outros, 15% dos ouvidos, preferem o silêncio mesmo, sem nada tocando.

