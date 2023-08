A- A+

MÚSICA Dia dos Solteiros tem show gratuito da banda Labaredas no RioMar Repertório da apresentação traz principais sucessos do grupo e músicas de outros artistas

O shopping RioMar comemora o Dia dos Solteiros, nesta quarta-feira (23), às 19h, com show da banda Labaredas. O grupo traz os clássicos dos seus 40 anos de carreira e canções de outros artistas do brega.

No repertório, estão previstas músicas como “Garotinha Linda”, “Nosso Ninho de Amor”, “Procure me Esquecer”, “Estava Escrito” e “Kelly”. A banda promete ainda homenagear Reginaldo Rossi com clássicos como “Garçom” e “Em Plena Lua de Mel”.



A apresentação ocorre em uma área reservada, no piso L3 do shopping, com entrada gratuita. Para ter acesso, é necessário solicitar o ingresso por meio do aplicativo RioMar Recife SuperApp.

