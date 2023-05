A- A+

Ciranda Dia Estadual da Ciranda é celebrado nesta quarta (10) com coletânea e programação diversa; confira Data homenageia Mestre Baracho, considerado um dos principais representantes do ritmo

Há 116 anos, nascia Antônio Baracho da Silva - mais conhecido como Mestre Baracho, um dos principais representantes da Ciranda, falecido em maio de 1988. Tanta relevância para a manifestação artística foi reconhecida, e sua data foi imortalizada como o Dia Estadual da Ciranda - celebrado nesta quarta-feira (10).

Antes de ser reconhecida por todo o estado, o marco já era comemorado na cidade de Abreu e Lima, casa de Baracho - natural de Nazaré da Mata - durante a maior parte de sua vida. Foi só em 2019, ano em que o ritmo Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil assumiu protagonismo da Fenearte, que o então governador Paulo Câmara instituiu a data comemorativa no calendário pernambucano.

Para a capital pernambucana, a celebração nunca tomou grandes proporções, em parte devido à pandemia, que impediu o estado de experienciar as festas em homenagens ao ritmo. Com a aprovação do projeto da vereadora Cida Pedrosa, que estabelece o Dia Municipal da Ciranda no Recife, a cidade deve encontrar uma programação diversa de manifestações artísticas ao longo da semana.

Programação cultural

A agenda cultural dedicada à Ciranda no Recife acontece já nesta quarta-feira (10), a partir das 17h30, no Pátio de São Pedro, onde Mestras e Mestres Cirandeiros se reúnem para debater temas relacionados ao patrimônio cultural, incluindo sobre a importância de um dia que celebre o ritmo e a arte popular.

O encerramento da atividade contará com um show de lançamento da coletânea “Cirandas de Pernambuco”, disco realizado com incentivo do Funcultura que reúne dezesseis Mestras e Mestres da Ciranda - todos presentes na apresentação. As atividades são gratuitas e realizadas em parceria com a Prefeitura do Recife.

Já no município de Carpina, na Mata Norte, a comemoração acontece no sábado (13), com shows dos Mestres Hamilton, João Limoeiro e Noé, e das Mestras Biu e Dulce Baracho, filhas do consagrado Mestre Baracho. O evento acontece a partir das 19h30, na Praça São Sebastião, no centro da cidade. O evento é realizado em parceria da Associação das Cirandas de Pernambuco, da Prefeitura de Carpina e do Governo do Estado de Pernambuco, e é aberto ao público.

“Cirandas de Pernambuco”

O lançamento da coletânea que reúne dezesseis nomes de diferentes gerações da Ciranda é mais uma novidade para as celebrações desta quarta. O disco estará disponível em todas as plataformas de streaming, e também no canal do YouTube da Associação das Cirandas de Pernambuco, que também disponibiliza letras e ficha técnica completa do projeto. Para os amantes dos álbuns físicos, o projeto em breve estará disponível para a distribuição.

O projeto soma os ritmos e sotaques de veteranos como Lia de Itamaracá, e novatos como o Mestre Canarinho, de apenas 18 anos. Os outros Mestres e Mestras incluídos no disco são: Biu e Dulce Baracho, João Limoeiro, Anderson Miguel, Bi, Zé Dias, Josivaldo Caboclo, Hamilton, Cristina Andrade, Sérgio da Imperial, Margareth, Noé, Carlos Antônio e Elisete Souza.

A coletânea, gravada no Recife, é uma realização de Josivaldo Caboclo e Ricco Serafim, com direção musical de Maciel Salú, co-direção de Henrique Albino, e Rute Pajeú como assistente de direção musical. A produção musical foi assinada por Ricco Serafim, Adiel Luna e Maciel Salú; e a produção executiva por Joana D'Arc Ribeiro. O projeto contou com o incentivo do Funcultura, do Governo de Pernambuco.

